Feux en Australie: les vedettes du tennis se mobilisent

Les incendies de forêt continuent de faire des ravages en Australie, la côte est du pays étant particulièrement touchée par cette catastrophe naturelle.

Brisbane, Sydney, Canberra, les grandes villes australiennes ne sont pas épargnées. Plusieurs millions d’hectares ont été brûlés, entraînant le décès d’une vingtaine de personnes jusqu’à présent.

La saison de tennis s’amorce toujours en janvier en Australie, où une multitude de tournois sont organisés. La Coupe ATP, des tournois à Brisbane, Adélaïde, Hobart et Canberra (qui a été déplacé à Bendigo) sont à l’horaire pour les joueurs de l’ATP et les joueuses de la WTA. C’est sans oublier les Internationaux d'Australie.

Plusieurs actions sont actuellement mises en place pour aider le pays à combattre ces feux.

Tout d’abord, un match hors-concours aura lieu le 15 janvier prochain au Rod Laver Arena, à Melbourne. Pour l’occasion, les meilleurs joueurs de la planète seront en action pour amasser des fonds pour combattre les feux.

«Ça brise le cœur de voir la dévastation causée par les feux de forêt à travers le pays et de voir tant de communautés souffrir», a souligné le directeur des Internationaux d’Australie, Craig Tiley, qui se tiendront du 20 janvier au 2 février à Melbourne.

De plus, Tennis Australie fera un don de 100 $ par as réussi lors de la Coupe ATP, en plus d’accorder 1 million $ pour aider les communautés à réparer et reconstruire les installations de tennis.

Certains joueurs ont également apporté leur contribution. Les Australiens Nick Kyrgios (200 $ par as), Alex de Minaur (250 $ par as) et John Millman (100 $ par as) ont pigé dans leurs poches pour aider.

C’est la même chose pour la numéro 1 mondiale australienne Ashleigh Barty, qui remettra à la Croix Rouge la bourse qu’elle gagnera lors du tournoi de Brisbane, qui s’amorcera sous peu. De son côté, la Tchèque Karolina Pliskova, numéro 2 au classement de la WTA, remettra 200 $ par as qu’elle claquera au cours de son passage en Australie.

Les Australiennes Priscilla Hon, Ellen Perez, Samantha Stosur, Arina Rodionova et Storm Sanders feront également des contributions.

Pour ceux qui veulent faire des dons à la Croix Rouge.