Le Widor B&B: séjour en mode contemporain

Situé dans l’action de la Haute-Ville de Québec, à sept minutes à pied des plaines d’Abraham, Le Widor B&B plaît aux amoureux de bon goût. L’établissement, nommé en l’honneur du compositeur français Charles-Marie Widor, appartient à Sophie Guillemette depuis 2016. Il loge entre de vieux murs des années 1920 et présente tout le raffinement que l’on peut imaginer.

On admire la galerie et ses superbes décorations, puis on est séduit par Le Widor et aussi l’accueil chaleureux de son hôtesse. On sait qu’une fois la porte d’entrée franchie, le séjour sera agréable pour les yeux. Le Widor propose trois chambres aux allures contemporaines imprégnées d’un charme rustique avec ses jolies boiseries et ses grandes portes d’époque. Chaque chambre a été rénovée avec soin et affiche une décoration unique. La chambre Symphonie aux allures de loft (avec son très grand lit et son divan-lit) opte pour le minimalisme propre au style contemporain dans une ambiance légèrement sophistiquée. La spacieuse chambre Opéra ravit par son décor chaleureux, son très grand lit avec sa jolie couette aux motifs damassés. Quant à elle, la Sonate bénéficie d’une luminosité naturelle exceptionnelle, créant une atmosphère paisible. Le grand lit paré de douces teintes en harmonie avec la pureté blanche des murs y est pour beaucoup.

QUE DU CHARME

La propriétaire a apporté un soin évident au confort de même qu’à l’aspect pratique de ses chambres qui incluent une table de travail et un téléviseur à écran plat. La rénovation et la décoration des salles de bain privées ont aussi reçu de l’attention. Elles sont magnifiques, modernes et hyperfonctionnelles. Parfois avec un bain/douche ou encore avec une douche vitrée résolument contemporaine. Aussi, on prend le déjeuner à la grande table de la salle à manger. Le déjeuner débute avec un yogourt à la vanille et des fruits de saison. Une quiche, une omelette ou une autre inspiration de l’hôtesse suit de même qu’une part de pain aux bananes et au chocolat, un muffin à l’orange ou un scone aux framboises. Du charme à plein d’égards.

À savoir

TARIFS: Une nuit en occupation double à partir de 120 $, déjeuner inclus.

SERVICES: Une cuisine équipée et la salle à manger avec son fauteuil sont toujours à la disposition des convives. On peut louer en exclusivité le B&B et accéder à des pièces additionnelles ; parfait pour séjour en groupe. Sur le frigo, les coups de cœur de Sophie (restos, expositions, boutiques...) sont indiqués.

ACTIVITÉS SUR PLACE: On relaxe à la galerie donnant sur la Grande Allée. La belle balançoire en cèdre suspendue promet d’agréables moments.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: On visite le Musée national des beaux-arts du Québec. Les boutiques et les restaurants de la rue Cartier méritent le détour.

COORDONNÉES:

Le Widor B&B

10, Grande Allée Ouest

Québec (Québec)

G1R 2G6

Téléphone : 418 353-7663

www.lewidor.ca