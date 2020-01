Les 10 films québécois les plus attendus de 2020

De la comédie au drame d’époque en passant par le thriller politique et même le film de gangsters, le cinéma québécois ratissera large en 2020. Voici dix films qui feront l’événement cette année :

Le rire 31 janvier

Photo courtoisie

Ce troisième long métrage du cinéaste Martin Laroche (Tadoussac, Les manèges humains) met en vedette la comédienne Léane Labrèche-Dor dans son premier grand rôle au cinéma. L’actrice de 31 ans y incarne le personnage de Valérie, une jeune femme qui a été la seule survivante d’une fusillade qui a coûté la vie à son amoureux. Décrit comme un drame ponctué d’humour, le film suit Valérie quelques années plus tard alors qu’elle tente de reconstruire sa vie avec un nouveau conjoint (Alexandre Landry) et en se liant d’amitié avec une dame dont elle s’occupe au CHSLD où elle travaille (Micheline Lanctôt).

Mafia Inc. | 14 février

Photo courtoisie

La sortie d’un nouveau film du réalisateur Podz (Les 7 jours du talion, 19-2) est toujours un événement au Québec et celui-ci est attendu de pied ferme. Rare film de gangsters québécois, Mafia Inc. – une adaptation libre du livre du même titre des journalistes d’enquête André Cédilot et André Noël – relate une guerre de clans entre deux familles liées à la mafia sicilienne montréalaise. Le film marque les retrouvailles entre Podz et l’acteur Marc-André Grondin, huit ans après leur collaboration sur le drame judiciaire L’affaire Dumont. Gilbert Sicotte, Mylène Mackay et l’acteur italien Sergio Castellitto font aussi partie de la distribution.

14 jours, 12 nuits | 6 mars

Photo courtoisie

Tourné en grande partie au Vietnam il y a deux ans, ce drame du réalisateur Jean-Philippe Duval (Dédé à travers les brumes, Unité 9) met en vedette Anne Dorval dans le rôle d’une océanographe qui, un an après avoir perdu sa fille d’origine vietnamienne dans un accident de voiture, entreprend un pèlerinage au Vietnam pour découvrir les origines de celle-ci.

Les nôtres | 13 mars

Photo courtoisie

Un an après la sortie du très beau film Une colonie, qui lui a permis de remporter le prix de la meilleure actrice au Gala des Écrans canadiens, la jeune comédienne Émilie Bierre (Les beaux malaises) sera de retour au grand écran cet hiver pour jouer le rôle principal de Les nôtres, second long métrage de la réalisatrice Jeanne Leblanc (Isla Blanca). Ce suspense dramatique qui raconte l’histoire d’une adolescente qui porte un lourd secret sera présenté en ouverture de la 38e édition des Rendez-vous du cinéma québécois, le 26 février, avant de prendre l’affiche deux semaines plus tard.

Tu te souviendras de moi | 20 mars

Photo courtoisie

Deux ans après la sortie de son drame sportif Junior Majeur, le réalisateur Éric Tessier (Sur le seuil, 5150, rue des Ormes) adapte au grand écran la pièce de théâtre Tu te souviendras de moi du dramaturge François Archambault. On y suivra l’histoire d’un professeur d’histoire de renom (joué par Rémy Girard) qui, parce qu’il commence à perdre la mémoire, sera placé sous la garde d’une jeune fille rebelle (Karelle Tremblay). Le film mettra également en vedette Julie Le Breton, David Boutin et France Castel.

Le club Vinland | 17 avril

Photo courtoisie

Rémy Girard sera aussi en vedette dans ce nouveau film du cinéaste Benoît Pilon (Ce qu’il faut pour vivre, Iqaluit) dont l’histoire se déroule dans le Québec de la fin des années 1940. Le club Vinland relate le parcours d’un éducateur progressiste (Sébastien Ricard) dans un collège de garçons de l’est du Québec. Adulé par ses élèves, il sera toutefois jugé trop dérangeant par les supérieurs de sa congrégation. François Papineau, Fabien Cloutier et Émilie Bibeau sont aussi de la distribution.

Target Number | One 24 avril

Photo courtoisie

Premier film anglophone du réalisateur Daniel Roby (Louis Cyr, Funkytown), ce thriller politique anciennement intitulé Gut Instinct s’inspire de l’histoire vraie de l’ancien toxicomane québécois Alain Olivier qui, dans les années 1980, avait été emprisonné pendant huit ans en Thaïlande à cause d’une enquête de la GRC qui avait mal tourné. L’affaire avait attiré l’attention du journaliste Victor Malarek, du Globe and Mail, qui avait enquêté sur cette erreur judiciaire. Tourné à l’été 2018, Target Number One met en vedette l’acteur américain Josh Hartnett et le Québécois Antoine Olivier Pilon.

Le guide de la famille parfaite | été

Photo courtoisie

Cinq ans après avoir signé ensemble la comédie dramatique Le mirage, un des beaux succès de 2015 au box-office québécois, le réalisateur Ricardo Trogi et le scénariste et acteur Louis Morissette ont refait équipe pour ce nouveau film qui aborde avec humour le phénomène de la surparentalité (overparenting), cette tendance à surcharger les enfants en leur imposant une pression de la réussite sous prétexte de leur offrir le meilleur. Morissette joue le rôle du père de cette famille aux côtés de Catherine Chabot, Émilie Bierre et Xavier Lebel.

Gallant : Confessions d’un tueur à gages | date à déterminer

Photo courtoisie

Luc Picard se glisse dans la peau du tueur à gages Gérald Gallant dans ce film dont il signe également la réalisation. Adapté du livre du même titre écrit par les journalistes Félix Séguin et Éric Thibault, Gallant : Confessions d’un tueur à gages relate le parcours de ce criminel qui a revendiqué 28 meurtres et 12 tentatives de meurtre entre 1972 et 2003, avant d’être arrêté pour une affaire de fraude en 2006. Le long métrage met aussi en vedette David La Haye, Sandrine Bisson, Louise Portal, Catherine de Léan et Raymond Cloutier.

La déesse des mouches à feu date | à déterminer

Photo courtoisie

Huit ans après la sortie de son dernier long métrage de fiction, Inch’Allah, la réalisatrice et artiste multidisciplinaire Anaïs Barbeau-Lavalette fait un retour au cinéma avec cette adaptation du roman éponyme de l’auteure Geneviève Pettersen. Scénarisé par Catherine Léger (Charlotte a du fun), La déesse des mouches à feu suit le parcours d’une jeune fille de 16 ans (incarnée par Kelly Dépeault) qui entre de plein fouet dans l’adolescence au moment où ses parents se séparent. Soulignons que Caroline Néron a renoué avec le métier d’actrice pour jouer le rôle de la mère.