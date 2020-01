Les Jets de Winnipeg à Montréal pour venger un affront

MONTRÉAL | Lorsque les joueurs des Jets de Winnipeg se retrouveront sur la patinoire du Centre Bell dans le cadre de leur duel contre le Canadien de Montréal, lundi, ils n’auront qu’une idée en tête: rendre la monnaie de sa pièce au Tricolore.

La troupe de Claude Julien avait humilié la formation du Manitoba par la marque de 6 à 2 lors de son passage au Bell MTS Place, le 23 décembre.

«Ils sont rapides et ils se placent bien, a mentionné l’instructeur Paul Maurice après l’entraînement des siens, dimanche. Je pense qu’ils jouent à un niveau d’intensité similaire à celui qu’on voit en séries éliminatoires et nous allons devoir faire comme eux.»

Les Jets traversent une mauvaise séquence, eux qui ont perdu cinq de leurs six derniers matchs. Ils ont notamment subi une défaite de 3 à 2 en prolongation contre le Wild du Minnesota, samedi, après une longue révision des arbitres au sujet du but gagnant. L’entraîneur-chef croit que ce n’est pas le meilleur moment pour les Jets d’affronter le Canadien. Ce dernier traverse aussi une mauvaise séquence, ayant perdu ses cinq derniers matchs.

«C’est le pire moment pour les affronter parce qu’ils vont sortir de leur torpeur, a ajouté Maurice. C’est triste, la façon dont ils ont perdu [samedi], mais ils se dirigent dans la bonne direction, ils jouent bien. Le match contre Tampa, ils ont joué de la bonne façon. Tampa est l’animal le plus dangereux que tu peux accueillir et ils s’en sont bien sortis.»

En raison de leur récent passage à vide, les Jets occupent la deuxième place des équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest. Les hommes de Maurice sont conscients que les choses sérieuses commencent, eux qui viennent de franchir le cap de la mi-saison.

«Quand tu regardes le classement, on commence à avoir besoin de points, a expliqué l’attaquant Mathieu Perreault. Peu importe contre qui on joue, on doit trouver une façon de gagner pour ramasser des points.»

Retour de blessure

En décembre, Perreault avait raté six matchs des Jets, lui qui avait été victime d’une commotion cérébrale contre les Flyers de Philadelphie, le 15 décembre. L’athlète de 32 ans disputera un quatrième match depuis son retour au jeu.

«J’ai repris un peu le rythme, mais ça prend un certain temps pour s’en remettre, a raconté le Québécois. Là, ça va bien. Je me sens bien.»

La formation du Manitoba pourrait aussi compter sur le retour d’Andrew Copp, lundi, lui qui était blessé au haut du corps depuis le 17 décembre. Il patinait aux côtés de Perreault et Adam Lowry à l’entraînement.

Utilisé à outrance

Le duel entre les deux équipes canadiennes pourrait laisser place à un affrontement entre les deux gardiens les plus utilisés de la Ligue nationale de hockey. Seul Connor Hellebuyck a participé à plus de matchs que Carey Price depuis le début de la saison. Le portier de 26 ans est heureux de son temps d’utilisation, malgré la tendance au sein de plusieurs équipes qui choisissent d’alterner leurs gardiens.

«Je suis un gardien qui profite du rythme quand je l’ai et j’essaie de le garder. Je me repose ensuite, a lancé Hellebuyck. L’alternance est une tendance, mais c’est différent pour chaque gars. Certains performent mieux de cette façon, d’autres, moins. Je suis un de ceux qui aiment jouer souvent.»

À ce rythme, Hellebuyck pourrait disputer près de 70 matchs. Paul Maurice a toutefois d’autres plans en tête. «Il ne se rendra pas à 70», a dit l’instructeur, sans révéler combien de matchs son gardien partant disputera d’ici la fin de la saison.

Une défensive remodelée

Avec les blessures à Nathan Beaulieu et Dmitri Kulikov, ainsi que la suspension à Dustin Byfuglien, les Jets de Winnipeg comptent sur un seul défenseur qui jouait avec l’équipe la saison dernière; Josh Morrissey.

«Je suis très heureux de ce qu’ils [les défenseurs] font à l’arrière, a mentionné l’entraîneur-chef Paul Maurice. Ils nous donnent tout ce qu’ils ont chaque soir.»

«La plus grande surprise a été Neal Pionk. Il a été un excellent joueur pour nous. Josh Morrissey joue de très grosses minutes, mais nous avions ces attentes [envers lui]. Au niveau des surprises, on doit parler de Tucker Poolman. C’est un gars qui n’avait pratiquement aucune expérience dans la Ligue nationale de hockey et il joue sur notre première paire.»

Photo d'archives, AFP

Pionk est celui qui s’est le plus illustré offensivement. Le patineur de 24 ans a déjà récolté 27 points, un sommet personnel et un sommet chez les défenseurs des Jets, en 42 rencontres.

«J’ai de bons coéquipiers, lance Pionk. Je joue avec plus de confiance et je donne la rondelle aux attaquants et à mes coéquipiers en défensive et ils travaillent bien eux aussi. C’est vraiment une bonne combinaison entre ma confiance et mes coéquipiers.»

Pour le gardien Connor Hellebuyck, les nombreux nouveaux visages devant lui n’ont en rien changé sa préparation. Il s’agit simplement d’effectuer quelques ajustements.

«Il fallait arriver au camp avec une mentalité différente, parce qu’on devait installer la chimie entre nous et apprendre à se connaître les uns les autres, a dit le portier. Nous avons fait un excellent travail durant le camp d’entraînement.»

La formation du Manitoba pourrait éventuellement compter sur le retour au jeu de Kulikov, qui prenait part à l’entraînement des siens avec un chandail sans-contact.

Gabriel Bourque heureux à Winnipeg

Photo d'archives, AFP

Sans contrat au terme de la saison 2018-2019, Gabriel Bourque a dû attendre longtemps avant de trouver preneur avec les Jets de Winnipeg, le 25 août.

Le Québécois se dit heureux avec sa nouvelle équipe, sa troisième en carrière. «C’est le fun. Je suis content d’avoir trouvé une place comme ici, dans une bonne organisation», a lancé Bourque, après l’entraînement des siens.

En 28 matchs, l’attaquant a récolté cinq points et il est utilisé en moyenne 10 min 19 s par match par son entraîneur-chef, Paul Maurice.

«Je pense que ça va bien. Quand je suis venu ici, ils m’ont dit que je n’étais pas un gars pour les points. Je suis venu ici pour travailler et amener de l’énergie sur la glace, pis je pense que je fais une bonne job là-dessus», a ajouté le patineur de 29 ans.

Le Québécois a connu ses meilleurs moments avant de subir une blessure au bas du corps qui l’a écarté du jeu pendant plus d’un mois, du 5 novembre au 10 décembre. Bourque était alors sur une séquence de trois points en autant de rencontres. De son propre aveu, les choses ont été plus difficiles à son retour.

«C’est sûr que la blessure est arrivée dans le temps que ça allait super bien, a-t-il raconté. Dernièrement, ça va moins bien depuis que je suis de retour au jeu, mais ça se replace tranquillement.»

Celui qui est originaire du Bas-Saint-Laurent espère que ses performances lui permettront d’éviter d’être renvoyé dans la Ligue américaine de hockey, comme cela avait été le cas avec ses deux formations précédentes, les Predators de Nashville et l’Avalanche du Colorado.

«Je n’ai pas eu de mauvais commentaires jusqu’à maintenant. Je ne vois pas ce qui pourrait arriver. Je me sens confiant et j’ai juste à travailler», a conclu Bourque.