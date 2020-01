LNH aux Olympiques de 2022: Fasel veut être fixé bientôt

OSTRAVA, République tchèque | Le président de la Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG), René Fasel, espère régler le dossier de la participation des joueurs de la LNH aux Jeux olympiques de 2022 d’ici le mois d’août prochain.

Fasel, qui s’est adressé aux médias en marge de la conclusion du Championnat du monde junior, dimanche, à Ostrava, n’a pas envie de revivre le même scénario que lors du tournoi de 2018 si la LNH décide encore de faire l’impasse. La LNH avait alors annoncé en avril 2017 que ses joueurs n’étaient pas autorisés à représenter leur pays aux Jeux de Pyeongchang,

«On aimerait une décision le plus tôt possible, que ce soit oui ou non. La phase finale de qualifications se jouera à la fin août et au début septembre, alors nous devons avoir une réponse de la LNH et de l’AJLNH avant ça.

«En le sachant tardivement pour Pyeongchang, on a eu quelques problèmes pour trouver des joueurs et pour bâtir une bonne équipe, surtout pour le Canada et les États-Unis. Si on le sait tôt, ces équipes auront le temps de former une équipe compétitive et de notre côté, nous pourrions organiser toute la logistique», a déclaré le président de la FIHG, pressé de questions à ce sujet par les journalistes canadiens.

Une annonce à la fin août offrirait un échéancier de 17 mois pour la préparation du tournoi de hockey masculin plutôt que les dix mois dont a bénéficié la FIHG en collaboration avec les pays participants en 2018.

Optimiste

Si le commissaire Gary Bettman a évoqué en novembre dernier que la participation de son circuit au plus grand rendez-vous sportif de la planète représentait un «énorme défi et qu’aller aux Jeux olympiques est extrêmement perturbateur pour notre saison», Fasel demeure plus optimiste que jamais.

«Nous nous sommes parlés juste avant les Fêtes pour nous dire bonjour [...] Je suis un éternel optimiste. Nous devons faire tout ce qui est possible pour avoir les meilleurs joueurs aux Olympiques parce que notre mission est de promouvoir notre sport, surtout en Asie qui abrite les deux tiers de la population mondiale.

«Gary est une personne intelligente, mais je sais qu’il ne veut pas dire oui parce qu’il veut négocier. C’est un bon homme d’affaires. Il a fait gonfler les revenus de sa ligue de 600 millions à 5 milliards dans les 20 dernières années. On aura beaucoup de plaisir [à négocier] pour les six, sept prochains mois», a renchéri le président suisse qui se retirera cette année après été à la tête de la Fédération pendant 26 ans.

Merci aux Canadiens!

Par ailleurs, le comité organisateur du Mondial junior, atteindra le seuil de rentabilité, a-t-il annoncé, dimanche.

Au total, ce sont 174 213 spectateurs (81 % de la capacité totale) qui ont assisté aux 31 rencontres à Ostrava et à Trinec, du 26 décembre au 5 janvier, la deuxième meilleure affluence pour un tournoi disputé en sol européen, derrière Helsinki en 2016, où les amphithéâtres étaient plus grands.

Le bras-droit de Fasel à la FIHG, Frank Gonzalez, a salué la ferveur des partisans vêtus en rouge et en blanc qui ont été des mililers à endosser le maillot à la feuille d’érable au Ostravar Arena. Ils ont aussi pris d’assaut la populaire rue Stodolni au centre-ville chaque soir qu’a duré la quinzaine.

«C’est extraordinaire. Ils continuent de suivre leurs joueurs juniors à ce tournoi peu importe c’est où. Ça fait partie de la tradition du temps des Fêtes. C’est un gros atout pour le championnat d’avoir tous ces partisans qui voyagent en Europe et j’espère qu’ils continueront à le faire à Göteborg [en 2022].»

L’an prochain, le tournoi fera un retour au Canada en étant présenté à Edmonton et à Red Deer.