Malgré une blessure atroce, Maxime Laoun pense encore aux Jeux

Le patineur de vitesse courte piste Maxime Laoun a subi une blessure à glacer le sang à la fin du mois de novembre 2019. Malgré la multiplication des opérations et complications, le Québécois remonte la pente et pense toujours à une participation aux prochains Jeux olympiques d’hiver, à Pékin, en 2022.

Le 22 novembre dernier, Laoun prenait part à un entraînement avec ses coéquipiers de l’équipe nationale de patinage de vitesse, jusqu'au moment où il a tenté un dépassement. Il a subi une triple fracture en spirale du tibia et une fracture du péroné.

«C’est vraiment une malchance, mais ma malchance est bien placée, a confié Laoun en entrevue, dimanche matin, à l’émission "Le Québec Matin" diffusée sur les ondes de LCN. Les sélections sont en août 2021. Donc, il me reste encore un an et demi pour me préparer.»

«Pour l’instant, c’est de faire ma convalescence jusqu’à ce qu’on m’opère de nouveau pour enlever ma tige, mes plaques, mes vis. En ce moment, je mets mes bottes et c’est un peu sensible. Donc, c’est impossible que je rentre dans mes patins. J’estime que je vais être sur la glace autour de juin et ça me laisse une bonne année d’entraînement.»

La convalescence de Laoun suit son cours. Le Québécois a d’ailleurs reçu un beau cadeau de Noël récemment en étant autorisé à mettre 25 % de son poids sur sa jambe.