Montréal: L'opération déneigement presque terminée

La Ville de Montréal a presque complété son deuxième chargement de neige de la saison, alors que son site internet indiquait, dimanche en début de soirée, que 96% de la neige avait été ramassée.

Des rues restaient toutefois à déblayer, principalement dans les arrondissements de Saint-Laurent, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Ahuntsic-Cartierville.

Le chargement de la neige s'est déroulé sur quatre jours et avait été annoncé après la tempête hivernale de mardi, qui a laissé plus de 20 cm de neige sur le territoire montréalais. Quelque 2200 véhicules ont été envoyés sur le terrain pour parcourir les 10 000 kilomètres de rues et de trottoirs de la métropole.

La Ville de Montréal n’a pas pu confirmer le coût de l'opération de déneigement dimanche puisque celle-ci n'était pas encore terminée. Normalement, on estime que chaque chargement coûte 1 M$ par centimètre au sol.

Un premier chargement avait été effectué en novembre en raison de l'arrivée précoce de la neige. À pareille date l’an dernier, Montréal n’avait pas encore décrété sa première opération déneigement, qui n'est survenue que le 8 janvier.