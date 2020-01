Prêts à tout pour éviter l’expulsion de leur mère

GRANBY – Une famille de Granby se bat pour éviter qu'une dame de 93 ans soit expulsée de sa résidence privée.

Réjeanne Ashby souffre d'Alzheimer et vit à la résidence La Croisée de l’Est depuis maintenant cinq ans.

Mais il y a quelques mois, son état s'est détérioré. La résidence a donc augmenté son loyer de près de 2000 $, portant la mensualité à 6200 $. La famille a accepté sans hésiter.

«On est bien d'accord à rémunérer conséquemment et à payer à la résidence ce qui est dû, a confié son fils Claude Robert. De toute manière, nous, on veut que notre mère reste ici, elle a de bons soins.»

Ce que la famille ignorait toutefois, c’est qu’au moment de l’accord, elle venait du même coup de consentir au transfert de Mme Ashby vers le réseau public pour plus tard.

Voilà que Mme Ashby doit désormais partir pour un CHSLD, lundi matin.

«Si on avait su, on n'aurait jamais signé», insiste M. Robert. Le chambardement est épouvantable dans la vie de la famille et de notre mère.»

Sa petite-fille Annie Lorquet, qui est urgentologue, ne blâme aucun collègue, mais elle croit que sa grand-mère a été évaluée alors qu'elle passait exceptionnellement une mauvaise journée.

«On avait mis le pied dans le système. Une fois qu'ils sont évalués, il n'y a pas de changement possible. C'est sûr qu'en partant d'ici, elle va être perdue», déplore-t-elle.

Le Groupe Maurice, qui gère la résidence, sympathise avec la famille, mais précise ne pas avoir eu le choix.

«Elle a quand même de bons soins, mais malheureusement, de par ses besoins grandissants et sa condition actuelle, ce n'est pas suffisant pour assurer sa sécurité à moyen et à long terme», explique France Morissette, vice-présidente adjointe pour la santé au Groupe Maurice.

Claude Robert a décidé d’envoyer une mise en demeure au Groupe Maurice et pourrait porter la cause devant la justice, ne serait-ce que pour tenir un débat sur les méthodes de gestion des résidences privées.