Un changement qui a fait du bien à Mikko Rantanen

Si l’Avalanche du Colorado souhaite suivre le rythme des Blues de St. Louis dans la bataille pour le sommet de la section Centrale, son attaquant Mikko Rantanen devra continuer de remplir les filets adverses, ce qu’il a accompli avec brio, samedi.

Celui ayant manqué 14 matchs plus tôt cette saison à cause d’une blessure à la jambe a réussi son deuxième tour du chapeau en carrière dans un gain de 5 à 2 contre les Devils du New Jersey. Malgré ses ennuis physiques, le Finlandais, qui n’avait pas réalisé un tel exploit depuis l’affrontement du 7 février 2017 face au Canadien de Montréal, a trouvé le moyen d’inscrire 31 points en 26 parties depuis le début de la campagne.

Ces statistiques sont de nature à réjouir la direction de l’Avalanche, qui accuse cinq points de retard sur les Blues et le premier rang de la division.

«J’ai éprouvé quelques problèmes en offensive dernièrement, mais j’ai obtenu des bonds favorables cette fois. Il faut simplement ne jamais cesser de travailler pour créer des occasions de compter. Vous savez que la rondelle entrera dans le filet à un moment donné», a affirmé au site NHL.com Rantanen, qui avait été incapable de marquer dans trois matchs consécutifs avant de toucher la cible une fois, jeudi.

Aussi, le patineur de 23 ans a eu droit à un nouveau souffle quand son instructeur-chef Jared Bednar a modifié ses combinaisons. Il s’est retrouvé au sein d’un trio complété par Nathan MacKinnon et Gabriel Landeskog au début de la deuxième période. Or, les changements ont porté fruit immédiatement, Rantanen ouvrant le pointage au milieu de l’engagement médian. Reste à voir si la recette sera la même dans les matchs à venir.

«Je crois que la ligne de MacKinnon [qui avait Joonas Donskoi comme ailier droit] était juste sur la moyenne. J’ai donc fait une inversion et j’ai placé Rantanen avec eux. Ils ont récolté quelques buts assez vite. Mikko a été un élément important pour nous, c’est sûr», a admis le pilote.

Demeurer intense

Toutefois, Rantanen préfère regarder le résultat collectif et avec une fiche de 25-13-4, il estime que son groupe est sur la bonne voie. Il suffit de ne pas dévier.

«Lorsque nous sommes à notre mieux, nous jouons de façon rapide et on se soutient les uns les autres. Nous misons sur des gars responsables qui sont durs et intenses en échec-avant. Et s’il y a une rondelle libre, nous gagnons nos batailles, comme nous l’avons fait dans les deux derniers matchs. C’est ce qui se passe lorsqu’on gagne», a-t-il expliqué.