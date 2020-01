Une guerre de mots avec l’Iran

La crise entre l’Iran et les États-Unis s’est poursuivie dimanche dans une guerre de mots, mais il est difficile de prévoir de quelle façon les tensions vont culminer en raison de l’imprévisibilité du président américain Donald Trump.

« C’est le président le plus imprévisible de l’histoire contemporaine. Pour un expert, comment voulez-vous bien interpréter ce que la Maison-Blanche va faire ? Très dur à dire, puisque Donald Trump peut passer du champ gauche au droit sur un coup de tête », a souligné Charles-Philippe David, fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand à l’UQAM.

Depuis l’assassinat jeudi du puissant général iranien Qassem Soleimani, les deux pays se retrouvent plongés dans une confrontation politique et une escalade verbale menaçante.

« Ça augure de gestes et d’actions [de part et d’autre] qui vont envenimer la situation », estime M. David.

Dimanche, l’Iran a promis aux États-Unis une réponse qui « sera assurément militaire et contre des sites militaires [américains] », selon ce qu’a soutenu un conseiller du guide suprême iranien, le général de brigade Hossein Dehghan, dans une entrevue accordée au réseau américain CNN.

Instabilité

Cette affirmation hostile est d’ailleurs survenue après la menace samedi du président des États-Unis de frapper 52 sites iraniens, si jamais Téhéran décidait de répliquer. M. Trump a d’ailleurs renouvelé ses menaces envers l’Iran en fin de soirée dimanche.

Il est donc bien difficile de prédire que sera la suite à court terme pour la région du Moyen-Orient.

« C’est une situation inquiétante. Et comme tout le monde, je me demande où on s’en va. Le président Trump ne semble pas reculer, même qu’il en rajoute, a estimé M. David. Ça va être chaud dans les prochains jours, à suivre attentivement. »

Toutefois, la décision de dimanche du Parlement irakien de réclamer l’expulsion des troupes américaines du pays est « lourde de conséquences », selon lui, car la région déjà « instable » du Moyen-Orient pourrait le devenir davantage.

Arme nucléaire

L’Iran a également joué avec la « carte nucléaire », en annonçant dimanche qu’il accélérait le processus pour réduire ses engagements internationaux en la matière « compte tenu de la situation ».

« Ils pourraient se doter de l’arme nucléaire, ce n’est pas exclu qu’ils se disent : “on ne ne peut plus faire confiance aux Américains, pour notre sécurité, la meilleure façon de ne pas se faire attaquer, c’est d’avoir la bombe” », suppose M. David.

– Avec l’AFP