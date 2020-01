38e Rendez-vous Québec Cinéma : Monia Chokri porte-parole

MONTRÉAL – Monia Chokri vient d’hériter du rôle de porte-parole de la 38e édition des Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC), qui battra son plein du 26 février au 7 mars prochain.

La nouvelle étoile du septième art québécois – qui recevait en 2019 le prix Coup de cœur du volet Un certain regard du prestigieux Festival de Cannes pour «La femme de mon frère», son premier long métrage à titre de réalisatrice – sera pour la première fois ambassadrice du festival qui célèbre le cinéma d’ici.

« C'est avec enthousiasme et honneur que je serai porte-parole des RVQC cette année. Encore une fois, la programmation est riche et diversifiée. Elle démontre à quel point, depuis quelques années, notre cinéma est fort et en pleine ascension. Célébrons l'art, c'est notre identité et les cinéastes d'ici sont désormais de grands ambassadeurs à l'étranger. Ils témoignent de la force et du dynamisme de notre culture», a affirmé Monia Chokri dans un communiqué, lundi.

Outre «La femme de mon frère», Monia Chokri compte à sa filmographie de cinéaste le court métrage «Quelqu’un d’extraordinaire» (2013). L’actrice a aussi joué dans les films «Pauvre Georges», «Les affamés» et «Les amours imaginaires», et les séries «Nouvelle adresse» et «Mensonges», et on peut présentement la voir dans «Fragile», sur ICI Tou.tv Extra.

La programmation complète des RVQC 2020 sera dévoilée le mardi 11 février.