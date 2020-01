PAQUETTE, Jacques



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 2 janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jacques Paquette, époux de feu Mme Marie-Rose Therrien.Il laisse dans le deuil, ses enfants Diane (Pierre), feu France (Jean-Marc), Mario (Suzanne), Sylvain (Diane) et Benoit (Mélanie), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré. La famille accueillera parents et amis le samedi 11 janvier de 13h à 17h à lainfo@maisonfunerairegroulx.com