Amy Klobuchar pour vaincre Trump?

Lors de ma revue de presse matinale, un article de David Leonhardt dans le New York Times a piqué ma curiosité. Le journaliste y défend la candidature d’Amy Klobuchar pour l’investiture démocrate.

Si à la fin du plus récent débat je soulignais l’excellente performance de la sénatrice du Minnesota, je ne croyais pas que le résultat puisse être suffisant pour lui permettre de chauffer les Biden, Sanders, Warren et Buttigieg.

Certes, Klobuchar jouit d’une belle expérience et elle a le mérite de s’imposer dans un État qui n’est pas acquis aux démocrates. Avec des politiques généralement campées plus au centre, une énergie évidente et de bons appuis financiers, son profil est relevé.

Ce n’est pas pour rien qu’on a déjà avancé son nom pour le poste de gouverneur, de président ou de vice-président. Avocate et ancienne procureure, on a même déjà mentionné son nom pour une nomination à la Cour suprême.

Si jusqu’à maintenant Klobuchar n’a pas soulevé les passions, elle est malgré tout parvenue à sauver sa peau parmi plus de 20 candidatures et, depuis sa récente performance, elle jouit d’une meilleure couverture médiatique. Même si elle accuse toujours un retard sur les quatre meneurs, ce regain de popularité survient à moins d’un mois du vote en Iowa. Le synchronisme ne pourrait être meilleur.

Klobuchar peut encore espérer l’emporter parce que les candidatures de Biden, Sanders, Warren et Buttigieg présentent toutes des faiblesses.

Joe Biden inquiète depuis le départ avec des propos confus et une énergie à la baisse, alors que les programmes progressistes des Sanders et Warren titillent les stratèges depuis longtemps. Malgré un parcours presque irréprochable, Mayor Pete souffre de son manque d’expérience et son homosexualité (il est marié) pourrait lui coûter quelques circonscriptions dans une course qui promet d’être serrée.

Quels sont les principaux atouts qui permettraient à Klobuchar de devancer ses concurrents? Outre les qualités mentionnées plus haut, je soulignerais d’abord sa capacité à séduire les «swing voters». Ils ne sont plus très nombreux dans un monde politique très polarisé et les attirer peut faire toute la différence.

Contrairement à d’autres démocrates qu’on juge parfois trop abstraits et déconnectés de la réalité de la majorité, Klobuchar s’est imposée au Minnesota grâce à une approche un peu plus populiste qui a plu aux ouvriers et à la classe moyenne.

La route vers la nomination demeure parsemée d’embûches pour la sénatrice et elle ne pèche pas par excès de charisme. D’ailleurs, si on scrute aujourd’hui de plus près ses états de service, c’est qu’aucun de ses concurrents ne parvient à se démarquer significativement. Je vous invite malgré tout à la surveiller. Un bon résultat en Iowa pourrait changer bien des choses et permettre à sa campagne de prendre réellement son envol.

Ici le lien pour l’article de David Leonhardt.