MARCOTTE, Léonie



À Montréal, le 31 décembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Léonie Marcotte.Elle laisse dans le deuil son époux M. Bertrand Brault, ses enfants Liara-Caroline, Olivier et Mirabelle, ses petits-enfants, son frère et ses soeurs : Claude, Yolande, Claire et Carmen, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 8 janvier 2020 de 13h à 15h à la :939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h au salon.