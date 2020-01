Changements au menu à la Caisse et chez IQ

2020 sera une année charnière pour les deux investisseurs publics les plus en vue au Québec : la Caisse de dépôt et Investissement Québec.

En novembre, Michael Sabia, qui dirige la Caisse depuis 2009, a surpris tout le monde en annonçant son départ au tout début de 2020. Fait exceptionnel, M. Sabia partira avant la présentation des résultats de 2019, à la fin février. Il devait partir seulement en 2021.

Placé devant le fait accompli, le gouvernement Legault a dû lancer dans la précipitation l’appel de candidatures pour ce poste fort convoité. André Bourbonnais, ancien PDG de l’institution montréalaise Investissements PSP, part favori, selon TVA Nouvelles.

Tous reconnaissent que Michael Sabia a stabilisé la Caisse après la perte historique de 40 milliards de dollars subie en 2008.

Le dirigeant d’origine ontarienne a également accéléré l’internationalisation du bas de laine des Québécois. Depuis 2015, plus de la moitié de ses actifs sont à l’extérieur du Canada.

M. Sabia toutefois a connu la pire crise de son règne cette année, lorsque notre Bureau d’enquête a mis au jour plusieurs situations de conflits d’intérêts chez Otéra, la filiale de financement immobilier de la Caisse. Les révélations ont entraîné le congédiement de quatre salariés d’Otéra.

« Ç’a été un moment difficile », a admis Michael Sabia à La Presse.

En plus de M. Sabia, la Caisse a perdu en 2019 deux autres hauts dirigeants : les grands patrons de l’immobilier, Daniel Fournier, et des placements privés, Stéphane Etroy.

Charles Émond, qui ne faisait partie de l’équipe de direction de la Caisse que depuis le début de 2019, a remplacé M. Etroy au pied levé tout en conservant ses responsabilités au Québec. L’ancien de la Banque Scotia est désormais le numéro 2 de l’organisation.

Nouvelle direction à IQ

Du côté d’Investissement Québec, l’année 2019 a été marquée par l’arrivée de Guy LeBlanc comme PDG.

Proche du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, M. LeBlanc pourrait gagner jusqu’à 1 million $ par année, soit près du double de son prédécesseur, Pierre Gabriel Côté, envoyé à Londres comme délégué général du Québec.

Guy LeBlanc se retrouve dans une drôle de situation : il doit tenter d’imprimer une nouvelle orientation à Investissement Québec alors que M. Fitzgibbon est omniprésent dans les dossiers de la société d’État.

À surveiller en 2020 à la Caisse de dépôt

Photo d’archives, Ben Pelosse

Nouveau PDG

Le gouvernement devra rapidement trouver un successeur à Michael Sabia pour éviter de se retrouver avec un vide de pouvoir à la tête de l’imposante institution. Parmi les priorités du prochain maître de la Caisse, on ne peut pas négliger l’importance d’accroître la transparence de l’institution, estime Carl Simard, de la firme de gestion de patrimoine Medici. Le futur PDG devra également réviser la préparation de la Caisse en vue d’une éventuelle récession.

Placements privés

La Caisse de dépôt a beaucoup accru ses investissements dans des entreprises non cotées en Bourse et des infrastructures pour donner du tonus à ses rendements. Certains spécialistes évoquent toutefois une possible bulle de ces placements dont la valeur a explosé depuis 10 ans. Le Journal a révélé cet automne qu’à la Caisse, les évaluateurs externes jouent un rôle moins grand qu’auparavant dans l’établissement de la juste valeur de ces actifs.

Rendement

Dégager les meilleurs résultats de placement possible est un combat de tous les instants à la Caisse. Dans l’ensemble, Michael Sabia et son équipe ont bien relevé ce défi au cours des dernières années. Or, l’économie mondiale connaît une période ininterrompue de croissance depuis 2009. Le prochain grand patron de la Caisse de dépôt ne pourra probablement pas compter sur ce vent de dos encore longtemps.

REM

Le Réseau express métropolitain est le projet le plus ambitieux jamais entrepris par la Caisse. Un an et demi après la première pelletée de terre, le REM connaît déjà ses premiers dépassements de coûts : 230 millions $. La filiale CDPQ Infra devra redoubler d’efforts pour éviter de perdre le contrôle de ce vaste chantier, ce qui risquerait de nuire à la réputation de la Caisse, tant au Québec qu’à l’étranger.

À surveiller en 2020 chez Investissement Québec

Photo d’archives, Simon Clark

Nouvelle loi

En toute fin d’année, le ministre Pierre Fitzgibbon a réussi à faire adopter sa réforme d’Investissement Québec (IQ), qui lui donne plus de pouvoirs à l’égard du bras financier du gouvernement. Le PDG Guy LeBlanc a maintenant le défi d’intégrer des centaines d’employés du ministère de l’Économie et d’autres organismes, ce qui fera doubler l’effectif d’IQ à environ 1000 personnes. « C’est tout un changement », note Line Lamarre, présidente du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec.

Prises de participation

Dès son assermentation, à l’automne 2018, le gouvernement Legault a plaidé pour qu’Investissement Québec prenne davantage de participations dans le capital-actions des PME plutôt que de se contenter de multiplier les prêts. IQ a déjà fait des progrès à cet égard. Depuis l’arrivée de Guy LeBlanc comme PDG, en avril, la société d’État est devenue actionnaire d’au moins 10 entreprises, alors qu’elle avait seulement effectué cinq transactions du genre pendant la même période de 2018.

Un investissement qui tombe vraiment mal

Photo AFP

Les dirigeants de la Caisse de dépôt croyaient faire un coup de maître en annonçant, en mai, un investissement de 1,3 milliard $ dans une plate-forme immobilière codétenue par WeWork, le géant des espaces de travail partagés.

En septembre, la décision est cependant apparue bien moins avisée lorsque WeWork a dû annuler son entrée en Bourse en raison de sérieux problèmes financiers et de gouvernance. La crise a été telle que le fondateur de l’entreprise américaine, Adam Neumann, a dû quitter le navire.

Au sein de la haute direction de la Caisse, l’investissement a fait sourciller, a révélé Le Journal en septembre. L’institution avait omis de dire aux Québécois que, selon l’entente conclue avec WeWork, c’est elle qui investira la majeure partie des fonds dans l’aventure.

Dans l’espoir de calmer les critiques, la Caisse a martelé à plusieurs reprises qu’elle n’investissait pas directement dans WeWork.

Peu importe, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, ne s’est pas gêné pour dire que la Caisse n’aurait pas dû faire cet investissement. Diplomate, il a toutefois refusé de critiquer directement les patrons de l’institution.

Investissement Québec débauche à Toronto

Photo tirée de LinkedIn

Le PDG d’Investissement Québec, Guy LeBlanc, continue de former son équipe. L’automne dernier, il a recruté l’ancien patron de Montréal International, Hubert Bolduc, et une dirigeante de Domtar, Bicha Ngo, pour s’occuper des placements privés. Il y a quelques jours, il est allé chercher Daniel Silverman à Toronto et lui a confié le mandat d’attirer des investissements étrangers. Cet ex-Montréalais faisait le même travail pour l’organisme Toronto Global depuis plus de deux ans.