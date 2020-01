Cinq conseils de pro pour courir l’hiver

Alors que la nouvelle année s’amorce, plusieurs auront pris comme résolution du Nouvel An d’être plus actifs en 2020. Si la course à pied fait de nombreux adeptes l'été, certains décideront quand même d'enfiler leurs souliers pour braver les intempéries des rues de Montréal durant la saison hivernale.

Jean-Yves Cloutier, auteur du livre Courir au bon rythme et entraîneur au club montréalais Les Vainqueurs, donne quelques conseils à garder en tête afin de modifier son approche pour adapter son entraînement de course à pied à la période hivernale.

1. Bien se vêtir

Selon Jean-Yves Cloutier, il est important de bien se vêtir sans toutefois avoir chaud. «Il faut partir souvent avec un petit frisson», explique-t-il. L’approche multicouche devient un incontournable. La première couche couvre le corps et colle sur la peau. Une deuxième couche s’ajoute ensuite pour la chaleur et finalement, une troisième couche coupe le vent.

Il faut également accorder une importance aux extrémités du corps en fonction du froid. «Il faut adapter son habillement à tous les 10 degrés à partir de – 5 °C.»

Les souliers de course méritent également une attention particulière. «C’est sensiblement les mêmes chaussures que l’été. Il faut éviter la semelle lisse et prendre les chaussures d’été avec des petits crampons», précise M. Cloutier. Pour les parcours entièrement enneigés ou glacés, les crampons qui s’ajoutent sous la chaussure peuvent être une option intéressante. «Ça évite de déraper, mais ça dépend de la surface. On les garde normalement dans nos poches et on les sort au besoin.»

2. Raccourcir la foulée

En hiver, M. Cloutier conseille de raccourcir sa foulée, soit l’enjambée effectuée. «On réduit la foulée pour garder l’équilibre. Souvent, la surface est enneigée ou glacée l’hiver. On réduit le rythme en même temps. C’est le même principe que la conduite automobile. Sur une même route, on ne roulera pas à la même vitesse si elle est enneigée», illustre l’entraîneur. Il est conseillé de «courir sur les freins».

3. Effectuer des petits parcours

Il préférable d’opter pour des boucles d’une dizaine de minutes d’une longueur d’environ 1,5 kilomètre à partir de la maison pour créer son parcours par mesure de sécurité, indique M. Cloutier. Le premier tour effectué à un rythme d’échauffement permet d’analyser le parcours et de repérer les obstacles. Le parcours permet aussi de revenir à la maison toutes les dix minutes pour boire, ajuster son habillement ou encore aller aux toilettes au besoin.

4. S’hydrater avant de partir

Si l’eau coule à flots durant les grandes chaleurs, il est également important de boire convenablement durant les périodes de grand froid, même si le réflexe est moins présent. «Il faut bien s’hydrater avant de partir et peut-être garder une bouteille d’eau à l’entrée de la maison qui permet de s’hydrater entre les boucles de 10 minutes», rappelle-t-il. «On se sent mieux quand on est hydraté. On le fait l’été, mais on n’a pas tendance à le faire l’hiver.»

5. Oublier les kilomètres

«Il faut oublier le rythme, surtout si les conditions sont vraiment moins bonnes. On y va avec le temps total», souligne Jean-Yves Cloutier. Il est, par exemple, préférable d’envisager de courir 30 minutes à la place de viser un 5 kilomètres lors d’une sortie. «Si ça te donne 4,2 kilomètres, ce n’est pas grave.» Il est également plus motivant de partir pour un nombre de minutes précis que pour une certaine distance, estime l’entraîneur.

ENCADRÉ

Parcours gagnants à Montréal

Il est parfois difficile de trouver un parcours de course limitant le nombre d’arrêts forcés par les feux de circulation à Montréal. Voici cinq endroits proposant des sentiers de longueurs variables pour les coureurs de tous les niveaux qui désirent s’aventurer dans la neige.

1. Parc Jarry

PHOTO BÉATRICE ROY-BRUNET/24 HEURES/AGENCE QMI

Le parc Jarry a l’avantage d’être assez accessible en raison de la station de métro De Castelnau située à proximité. Il est possible de réaliser une boucle d’un peu plus de 2 kilomètres sur les sentiers du parc. L’anneau de 900 mètres situé au centre du parc est également idéal pour réaliser des séances d’entraînement en intervalles.

2. Le canal de Lachine

Rien de mieux que d’oublier l’effort physique en admirant la vue à partir de la piste cyclable et des chemins longeant le canal de Lachine. Selon le point de départ, les coureurs peuvent réaliser des parcours de 5, 10 ou même 21 kilomètres pour les plus expérimentés, tout en restant tout près de la civilisation.

3. Mont Royal

Le mont Royal demeure un incontournable pour réaliser des activités physiques dans la ville. Il est possible de s’aventurer sur plusieurs chemins, dont ceux qui longent les pistes de ski de fond, pour réaliser son entraînement de course de la journée sur un parcours avec davantage de dénivelés. Les 256 marches menant au sommet du belvédère Kondiaronk peuvent également être une option intéressante pour varier les plaisirs.

4. Parc Maisonneuve

PHOTO BÉATRICE ROY-BRUNET/24 HEURES/AGENCE QMI.

Tout près du Stade olympique et du Jardin botanique, le parc Maisonneuve est idéal pour la course à pied. Une boucle de 3 kilomètres peut être réalisée sur un sentier comportant quelques côtes. Durant la saison hivernale, l’accès au jardin est gratuit; il est donc possible d’emprunter également ses chemins.

5. Parc Lafontaine

PHOTO BÉATRICE ROY-BRUNET/24 HEURES/AGENCE QMI

Pour courir dans un parc tout en croisant plusieurs autres coureurs, le parc Lafontaine est tout indiqué. Le tour complet du parc permet de réaliser une boucle de 2,5 kilomètres. Il est ainsi assez aisé de faire plusieurs fois cette boucle pour réaliser un entraînement plus long. Les sentiers aménagés à l’intérieur du parc sont également de belles options pour varier le parcours.