Cocktail météo cette semaine au Québec

Chaud, froid, neige, pluie, nuage, soleil: la semaine météorologique sur le sud du Québec sera plus que changeante.

Lundi, c’est neige. La matinée verra un ciel variable sur les régions au sud de Québec, au Saguenay et en Abitibi avant l’arrivée des flocons en après-midi. Entre 1 et 3 cm de poudreuses sont attendus dans la vallée du Saint-Laurent et en Estrie et jusqu’à 4 cm en Outaouais et en Abitibi.

Du côté des températures, le mercure oscillera en journée entre -12 degrés à Roberval à -2 à Gatineau. À Montréal, il fera -5, tandis qu’à Québec, il fera -8.

Mardi, c’est soleil. Avec quelques passages nuageux, la journée sera pour le Québec un bon moment pour se ravitailler en vitamine D, avec en plus des températures toujours au-dessus des normales saisonnières. Seule l’Abitibi restera sous les nuages, avec 5 cm de neige de prévus.

Il faudra compter -4 degrés à Longueuil, -1 à Gatineau, -6 à Matane comme à Lévis ou -8 à Saguenay.

Mercredi, c’est gris. Le couvert nuageux pourrait apporter quelques flocons cependant, en deçà du centimètre, et jusqu’à 3 cm dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.

Pour ce qui est des températures, il fera -6 degrés à Sept-Îles et à Rimouski, -2 à Laval, ainsi qu’à Sherbrooke, -4 à Trois-Rivières et Québec. Rouyn-Noranda, avec -15 degrés, connaîtra en avance la vague de froid.

Jeudi, c’est froid. Malgré le soleil, le Québec sera balayé par une courte vague de froid, amplifiée par le facteur vent. Le thermomètre montera au mieux à -13 degrés à Montréal, avec un refroidissement éolien de -16, - 12 degrés à Québec (-19 avec le facteur vent), - 16 degrés au Lac-Saint-Jean (-20), -15 à Rouyn-Noranda (-23).

Vendredi, c’est chaude pluie. À l’opposée de la veille, les températures grimperont rapidement pour dépasser le point de congélation, charriant de la neige, voire un mélange de pluie et de neige dans la vallée de l’Outaouais, la région montréalaise et l’Estrie.

Le réchauffement atteindra 4 degrés à Gatineau et Sherbrooke, 3 à Montréal, -2 à Roberval et Québec.

Quant à la fin de semaine, cela ne s’annonce guère mieux. Les prévisions annoncent toujours un cocktail de pluie qui précéderait une tempête de neige pouvant atteindre 20 cm dans certaines régions.