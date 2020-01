Ce couple consacre sa vie aux enfants de la DPJ

«Pour certains, c’est le chaos, pour nous c’est la famille.» L’écriteau accroché chez les Chamberland-Lévesque décrit à merveille la réalité de cette famille «différente», qui accueille des enfants de la DPJ. À neuf dans la maison, il ne manque jamais d’action, mais jamais d’amour non plus.

L’aventure de Marie-Claude Chamberland et Joël Lévesque avec la DPJ a débuté en 2006. Incapables à ce moment d’avoir des enfants, ils se tournent vers la banque mixte d’adoption pour réaliser leur rêve de fonder une famille.

Arrive alors Alexandre, un petit bonhomme de 4 ans profondément marqué, placé jusqu’à sa majorité. Ça a été le coup de foudre pour le couple.

«On a commencé à côtoyer la DPJ, les centres jeunesse et on est tombé en amour», explique Mme Chamberland.

«C’est parti d’un désir d’avoir une famille, mais c’est devenu un désir d’aider notre prochain, d’aider ces enfants-là», ajoute son conjoint.

Comme la vie fait bien les choses, le couple a finalement réussi à avoir deux enfants, mais ça ne l’a pas éloigné de sa mission.

Quotidien bien chargé

Marie-Claude et Joël ont donc acquis il y a quelques années une maison à Lévis, qui, depuis, a été agrandie pour avoir neuf chambres. À l’heure actuelle, cinq jeunes, de 5 mois à 9 ans, vivent chez eux, en plus de leurs deux enfants, âgés de 10 et 12 ans.

«On est une famille différente oui, mais tout à fait normale en même temps», insiste Mme Chamberland. «Ce qu’on veut au fond, c’est leur donner une belle enfance, des souvenirs et des traditions».

Le quotidien vient toutefois avec son lot de défis. Pour réussir, Marie-Claude et Joël ont choisi de se concentrer à ce quotidien à 100%, laissant leurs emplois.

«C’est plus qu’une job à temps plein», lance en riant Mme Chamberland, qui a complété un baccalauréat en psychoéducation afin de mieux aider les enfants.

Rendez-vous chez des spécialistes, suivis médicaux, séances d’exercices de développement, droits de visite, dossiers devant le tribunal, rencontres à l’école ou à la garderie, l’agenda de la famille est bien garni.

«C’est jour et nuit. On peut parfois avoir à gérer 20, 25 crises dans une journée», souligne Joël Lévesque.

Si la DPJ a eu mauvaise presse au cours des derniers mois, la famille assure qu’il existe aussi de belles histoires.

«Quand on voit un enfant émerveillé en faisant le sapin et notre village de Noël parce que c’est quelque chose qu’il n’a jamais vécu, elle est là, la paye», confie-t-elle.

Travailler dans l’intérêt des jeunes

Côtoyant de près la DPJ, Marie-Claude Chamberland et Joël Lévesque souhaiteraient voir le gouvernement se questionner sur la loi entourant la protection de la jeunesse.

«En 13 ans, on a côtoyé beaucoup d’intervenants et tous étaient des gens de cœur. Le problème est qu’ils sont encadrés par une loi qui demande que les enfants retournent dans leur famille. À mon avis, la décision devrait être basée avant tout sur le développement de l’enfant», estime Marie-Claude Chamberland.

«C’est un défi de travailler six mois, un an, à réparer, à reconstruire un enfant qu’on retourne ensuite dans un milieu qui s’est, oui, peut-être, amélioré, mais qui est loin d’être parfait. Est-ce que c’est vraiment ce qui est le mieux pour le jeune», questionne Joël Lévesque, heureux de voir le Québec se pencher sur ces questions actuellement avec la Commission Laurent.

Alexandre, un exemple de réussite

Le premier enfant qui est passé par la maison des Chamberland-Lévesque est aujourd’hui un jeune adulte épanoui malgré les difficultés qu’il a eu à surmonter. Pour Joël et Marie-Claude, le jeune homme est un exemple de ce que la vie dans une famille d’accueil aimante peut faire.

«Je ne serais pas le même adulte si je n’avais pas vécu ici», affirme Alexandre, âgé de 18 ans. Arrivé dans sa famille à 4 ans, il a surmonté beaucoup de difficultés grâce à leur appui et leur encadrement.

Déterminé à compléter son secondaire, Alexandre souhaite compléter un DEP en carrelage. Même s’il vit maintenant en appartement, ses parents ne sont jamais bien loin pour l’encourager à poursuivre ses rêves.

«Il est tellement résiliant qu’il peut gravir n’importe quelle montagne», saluent ses parents. «Il est le résultat de ces années de travail. Il montre que ce qu’on fait avec les enfants en vaut la peine.»

Un cadeau pour leur propre progéniture

Malgré l’arrivée de leurs deux enfants, Marie-Claude Chamberland et Joël Lévesque n’ont jamais remis en doute leur projet d’aider les enfants d’autres parents en difficulté. En fait, ils voient même cette expérience comme un magnifique cadeau à faire à Gabriel et Lili-Rose, âgés de 12 et 10 ans.

«Ils font tous les deux partie de ce projet-là. Ils sont très impliqués et on estime que ça a des répercussions positives sur eux», explique M. Lévesque, ajoutant que ce sont même les enfants qui souhaitaient à un certain moment que la famille accueille plus d’enfants de la DPJ.

L’exercice a eu pour effet de faire mûrir les deux enfants, qui comprennent aujourd’hui que tous ne naissent pas avec les mêmes chances.

«Ce sont de très belles valeurs de tolérance, d’entraide, de respect de l’autre à donner à nos enfants», souligne Mme Chamberland.