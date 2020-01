Les Alouettes ont de nouveaux propriétaires

La Ligue canadienne de football (LCF), menée par le commissaire Randy Ambrosie, a trouvé preneur pour acquérir les Alouettes de Montréal, lundi.

Gary Stern et Sid Spiegel, deux hommes d’affaires, prendront les rênes du club. Le premier a été présenté lors d’une conférence de presse à l’Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth.

«C’est un sentiment indescriptible de faire partie des Alouettes, une équipe avec une histoire riche, qui jouit de liens étroits avec les Montréalais et les Québécois et qui possède une importance capitale pour le sport dont nous avons été des partisans toute notre vie», a déclaré Spiegel dans un communiqué.

«Nous considérons cette occasion non seulement comme un défi à relever, mais aussi comme quelque chose qui peut être amusant. Nous voulons que les partisans des Alouettes sachent que nous partageons leur désir de voir cette équipe gagner sur le terrain ainsi qu’à l’extérieur de celui-ci», a ajouté Stern.

Autre annonce à prévoir cette semaine

La concession montréalaise se trouvait entre les mains du circuit depuis sa vente par la famille Wetenhall durant l’année 2019. Le week-end dernier, la LCF a confirmé que Patrick Boivin n’occupait plus le poste de président et chef de la direction du club. À la fin novembre, l’entraîneur-chef Khari Jones a signé un contrat de trois ans, mais les Moineaux n’ont toujours pas de directeur général. Ils ont promu Éric Deslauriers au poste de directeur des opérations football il y a quelques semaines.

Or, Stern a comme objectif d’annoncer l’identité du nouveau président et du nouveau DG vendredi. Le président devra bien s'exprimer en français, selon lui.

«Notre priorité immédiate est l'embauche d'un nouveau directeur général et d'un nouveau président qui pourront prendre les bonnes décisions sur le plan du football et sur le plan des affaires», a-t-il affirmé, insistant sur l'importance de compter sur un lieu d'entraînement propre à l'équipe. Nous avons beaucoup de projets et voulons améliorer les installations. Nous devons avoir un vrai chez-nous.»

Présents au Québec

Stern et Spiegel détiennent l’entité S and S Sportsco. Leurs investissements antérieurs au Québec comprennent des aciéries à Longueuil et Rouyn-Noranda et des propriétés immobilières.

«Nous faisons des affaires au Québec et nous avons un grand respect envers la province, a dit Stern par voie de communiqué. Nous voulons bâtir cette organisation à l'image de nos autres entreprises, c'est-à-dire en mettant en place les bonnes personnes et en les soutenant dans leurs fonctions, en travaillant avec de bons partenaires et en développant une connaissance toujours plus pointue du marché.»

«Cette opportunité est un rêve et nous l'avons vue comme un beau défi. Nous pensons qu’avec votre support, nous allons rendre Montréal fier», a émis Stern aux médias présents après avoir encensé plusieurs membres de l’organisation comme l’instructeur Khari Jones et le quart-arrière Vernon Adams fils.