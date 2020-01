L’Océanic acquiert le défenseur Justin Bergeron des Huskies

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski a confirmé l’acquisition du défenseur très demandé Justin Bergeron, des Huskies de Rouyn-Noranda, en retour de l’espoir de premier plan Alexis Brisson et de cinq choix au repêchage, dont celui de première ronde 2020 de Saint John.

La transaction conclue ce lundi, tout juste avant midi, implique aussi des choix de 2e ronde 2020 et 2022, 3e ronde 2022 et 4e ronde 2021.

«C’est une acquisition très importante pour nous. Bergeron a 19 ans et est admissible à revenir l’an prochain. Il était très demandé, ce qui nous a obligés à laisser aller un jeune qu’on aimait beaucoup. Il formait le premier duo de défenseurs des Huskies l’an dernier avec Noah Dobson à 18 ans et il avait été très productif en séries. Avec Walter Flower (acquis de Halifax le 15 décembre), ils se joignent à des défenseurs de haut calibre comme Innis et Massicotte et D’Amours et Belliveau», a commenté le directeur général, Serge Beausoleil.

Photo Alexandre D’Astous

«Bergeron amène une dimension offensive que nous avions moins. Ces arrivées nous ont forcés à réassigner Antoine Leblanc dans le junior AAA à Valleyfield. Christophe Chiasson rejoindra la formation collégiale de Thetford-Mines», a précisé l’adjoint au directeur-gérant, Dany Dupont. Cette saison, Bergeron montre une fiche de 24 points en 32 matchs.

Nouveau gardien auxiliaire

L’Océanic a aussi obtenu le gardien de 19 ans Creed Jones des Olympiques de Gatineau, en retour d’un choix de 2e ronde en 2021. Cela implique la réassignation de Raphaël Audet et la libération de Justin Blanchette, qui était à l’essai depuis son acquisition des Cataractes de Shawinigan. L’Océanic récupère ainsi le choix de 8e ronde cédé pour obtenir ses services.

Avec tous les derniers changements, l’Océanic compte 24 joueurs avec sa formation, soit deux gardiens, huit défenseurs et 14 attaquants.

«Nous avons réussi à garder des gars comme Verreault et Janvier qui peuvent jouer divers rôles dans notre alignement», a expliqué Serge Beausoleil, qui agit également comme entraîneur-chef de la formation.

Les Cataractes s’amènent

L’Océanic reçoit les Cataractes ce mardi. Si le capitaine Alexis Lafrenière est attendu à Rimouski lundi soir, son retour dans l’alignement devrait se faire plus vers la fin de semaine à Québec, jeudi, ou contre Rouyn-Noranda samedi.

«Va falloir l’attacher pour ne pas qu’il joue», a lancé Serge Beausoleil.

L’attaquant tchèque Adam Raska devrait être en uniforme, lui qui a aussi participé au Championnat mondial junior.

Dmitri Zavgorodniy a pratiqué avec ses coéquipiers lundi et on parle maintenant d’un retour dans un dizaine de jours.

Enfin, après une absence de deux mois et demi, Colten Ellis agira comme gardien auxiliaire mardi. C’est Creed Jones qui sera le gardien partant.