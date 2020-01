Monia Chokri tournera Baby-sitter dès cet été

Forte du succès public et critique de son premier long métrage, La femme de mon frère, l’actrice et réalisatrice Monia Chokri prépare déjà le tournage de son prochain film, Baby-sitter, une adaptation de la pièce du même titre de l’autrice Catherine Léger.

En entrevue lundi dans le cadre d’une journée promotionnelle pour les 38es Rendez-vous du cinéma québécois (dont elle sera porte-parole---), Monia Chokri a confié au Journal qu’elle tournera ce nouveau film l’été prochain et qu’elle en jouera elle-même un des quatre rôles principaux, aux côtés notamment de Patrick Hivon et de Steve Laplante.

« Ce sera la première fois que je joue un rôle dans un film que je réalise, a souligné l’actrice et cinéaste. J’ai accepté parce que ce n’est pas un scénario que j’ai écrit et que c’est un personnage qui est plus en retrait. Mais j’avoue que ça me fait un peu peur ! »

Le quatrième rôle principal du film – celui de la baby-sitter – sera confié à une actrice française qui n’a pas encore été choisie. Monia Chokri se rendra d’ailleurs en France cette semaine pour rencontrer quelques comédiennes. Le scénario de Baby-sitter a été écrit par Catherine Léger (Charlotte a du fun), d’après sa propre pièce, qui a été montée au Théâtre La Licorne en 2017.

Un sujet d’actualité

Décrit comme une comédie de mœurs, Baby-sitter racontera l’histoire de Cédric (Patrick Hivon), un employé d’Hydro-Québec qui est congédié après avoir posé un geste considéré comme sexiste qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Confronté par sa blonde (Monia Chokri) et son frère (Steve Laplante), il se lancera dans la rédaction d’un livre d’excuses adressé aux femmes.

« C’est une histoire qui s’inscrit dans l’ère post #MeToo et qui est à la fois très drôle et très actuelle, explique Monia Chokri. Pour moi, l’art populaire, c’est aussi ça ; c’est d’être en lien et réfléchir sur le monde dans lequel on vit tout en ayant un petit coup d’avance sur ce qui va se passer dans les années à venir. »