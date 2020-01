Nouvelle double vie pour Fanny l’écorchée

Plus ça change, plus c’est pareil. Fanny mène encore une double vie dans Fugueuse, qui vient de reprendre du service à TVA. Mais cette fois, elle a troqué ses habits d’escorte pour ceux (alerte au divulgâcheur) d’agente de police.

C’est ce qu’on a appris lundi soir au terme du premier épisode de Fugueuse – La suite, assurément la série la plus attendue de 2020. Alors qu’on voulait nous laisser croire que quatre ans après la mort d’Ariane (Laurence Latreille), Fanny (Ludivine Reding, toujours aussi magnétique) était plus perdue que jamais, qu’elle sortait d’une relation abusive et qu’elle avait trouvé refuge auprès de jeunes prostitués et itinérants, l’auteure Michelle Allen réservait une surprise aux téléspectateurs : son héroïne est plutôt devenue une agente d’infiltration en mission pour élucider une affaire de disparition de jeunes itinérants au centre-ville de Montréal. TVA avait pris les grands moyens pour éviter que cette information coule. La chaîne avait organisé le visionnement des deux premiers épisodes du drame quelques heures avant son retour en ondes. Une stratégie de promotion peu commune, accompagnée d’un embargo jusqu’à 22 h, histoire de réduire tout risque de fuite.

Des indices

Pour être tout à fait honnête, ce rebondissement, on l’avait vu venir de loin. Depuis la diffusion des premières images en décembre, pour être plus précis.

Nos doutes se sont confirmés tout au long de l’épisode, particulièrement en voyant Fanny faire des pieds et des mains pour montrer les textos menaçants que son « ex-chum violent » lui envoyait. Et quand ce dernier est débarqué au parc pour l’agresser devant ses nouveaux amis, c’était réglé : il s’agissait d’une mise en scène pour permettre à l’agente d’établir sa crédibilité et gagner leur confiance.

Qu’on ait pu prédire ou non ce revirement importe peu. Au final, ce qui importe, c’est qu’il fasse progresser l’histoire d’une manière intéressante. Et c’est au deuxième épisode, qui sera présenté la semaine prochaine, qu’on verra l’action décoller et qu’on plongera avec bonheur dans cette nouvelle quête, qui s’annonce riche en suspense.

Nouvelle et ancienne garde

Cette première heure nous a permis d’avoir des nouvelles des proches de Fanny. Ses parents (Claude Legault, Lynda Johnson) ne sont plus ensemble, Jessica (Camille Felton) effectue un stage (en quoi ?) à Boston et Fred (Madani Tall) étudie en physio à l’Université de Montréal. Le méchant Carlo (Iannicko N’Doua) rappliquera au deuxième épisode, tandis que Damien (Jean-François Ruel) et Natacha (Kimberly Laferrière) débarqueront au troisième. Le premier sortira de prison, la seconde reviendra en tant que propriétaire d’un salon de massage érotique, qui compte parmi ses clients un certain Jim, campé par Mathieu Baron.

Quant aux nouveaux personnages, on suivra de près Daisie (Jemmy Echaquan Dubé), une jeune prostituée attikamek, Karim (Kevin Yared), un ambitieux petit revendeur de drogues, et Yohan, un jeune fugueur en provenance du Bas-Saint-Laurent, joué avec justesse par Robin L’Houmeau qui pourrait s’avérer la révélation de l’hiver.

« On pense que c’est fini... » -Michelle Allen

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Michelle Allen voulait aborder une question importante dans Fugueuse – La suite : la reconstruction des victimes d’exploitation sexuelle. « On pense que c’est fini, mais ce n’est pas vrai, déclare l’auteure. Ça prend du temps. Elles sont tellement abîmées... »

En entrevue au Journal, la scénariste, qui signe cette deuxième saison en collaboration avec Mylène Chollet, coauteure du Jeu, indique qu’elle désirait aller « ailleurs » sans toutefois laisser tomber son héroïne. « La suite de Fugueuse, ce n’est pas la même histoire vécue par quelqu’un d’autre. Ce n’est pas une idée qui m’aurait stimulée. Ça tourne autour d’une Fanny qui pense avoir réglé ses affaires, mais qui ne l’a pas vraiment fait. »

Des questions

Les premiers épisodes de Fugueuse – La suite soulèvent plusieurs questions. La plus grande d’entre elles concerne la montée en grade de Fanny à vitesse grand V. Comment est-elle parvenue à devenir agente d’infiltration en aussi peu de temps ? Pourquoi ses patrons lui ont-ils confié une telle mission alors qu’elle n’a – visiblement – pas encore chassé ses anciens démons ? Les explications viendront en temps et lieu, nous informe Michelle Allen, qui reconnaît toutefois qu’il s’agit d’une situation « exceptionnelle ».

Avis aux téléspectateurs sensibles, la deuxième saison de Fugueuse comprendra son lot de séquences difficiles à regarder. Rappelons qu’en 2018, la scène du viol collectif de Fanny avait suscité de vives réactions.