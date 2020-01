Philippe Lapointe quitte la direction de 98,5 FM

MONTRÉAL | Philippe Lapointe, qui avait été nommé directeur général du 98,5 FM et vice-président des stations parlées de Cogeco en juillet 2017, quitte ses fonctions.

Le principal intéressé a annoncé la nouvelle à ses collaborateurs et aux employés de Cogeco Média dans un courriel envoyé lundi matin, précisant par le fait même qu’il continuera de graviter dans l’entourage du 98,5 FM et de Cogeco Média, à titre de consultant au développement de contenus numériques et de partenariats d'affaires en ce sens

«J’ai pris la décision de partir vers de nouvelles aventures suite à une réflexion personnelle qui tient compte de plusieurs facteurs, certains personnels et d’autres professionnels, a écrit Philippe Lapointe. Je dois vous dire que j’ai beaucoup aimé mes années chez Cogeco Média. Je quitte ce travail de patron en très bons termes avec Cogeco et je suis d’excellente humeur. D’ailleurs, je ne m’en vais pas tout à fait et vous me croiserez donc encore dans les corridors. Un détail, je conserve mon adresse courriel et le même numéro de portable.»

Dans son message, Philippe Lapointe déclare avoir annoncé à Michel Lorrain, président de Cogeco Média, sa décision de quitter son poste quelques semaines avant le congé des Fêtes. Il avait alors été établi que son départ serait effectif au début 2020.

Homme de changement

Depuis son arrivée à la tête du 98,5 FM, il y a deux ans et demi, Philippe Lapointe a mis en œuvre des changements comme l’arrivée de Patrick Lagacé au micro de l’émission de fin d’après-midi et le déménagement de Paul Houde les matins du week-end, l’automne dernier. C’est sous son règne que Luc Ferrandez et Alexandre Taillefer ont succédé à Pierre Curzi et Patrick Lagacé comme débatteurs à «Puisqu’il faut se lever», le rendez-vous quotidien matinal de Paul Arcand.

En novembre, Le Journal rapportait que le 98,5 était aussi à la recherche de nouveaux animateurs pour remplacer Isabelle Maréchal et Bernard Drainville, une information qu’avait formellement démentie Philippe Lapointe.

Dans le passé, Philippe Lapointe a été directeur des nouvelles télévisées à Radio-Canada, vice-président informations et affaires publiques et vice-président principal des contenus à TVA, président du Groupe Musique Greg, vice-président programmation et production chez Accessible Média et vice-président télévision et développement des affaires chez Groupe Entourage.

Cogeco Média n’a pas indiqué qui succédera à Philippe Lapointe à la direction générale du 98,5 FM et à la vice-présidence des stations parlées de Cogeco.