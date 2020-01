Quand les artistes se font dire leurs quatre vérités

Ricky Gervais est peut-être l’animateur de gala le plus cinglant, le plus percutant, le plus pertinent que la télé ait connu. Et son monologue d’hier soir est, de loin, le meilleur que j’ai entendu, tous galas confondus.

Il n’y a que lui pour parler au gratin du showbiz américain et lui dire en pleine face à quel point il est hypocrite, superficiel, imbu de lui-même. Hier soir aux Golden Globes, il en a quand même traité certains de pervers, d’autres de Tartuffe, d’autres de corrompus.

Je m’en fous si certaines féministes vont réclamer que l’an prochain les GG soient animés par une femme... Ricky Gervais a des couilles et c’est pour ça qu’on l’aime.

LE MEILLEUR MONOLOGUE D’OUVERTURE

Et en cette ère de rectitude politique qui nous empoisonne l’atmosphère, il a surtout visé juste en disant aux artistes bien-pensants qu’on n’en avait rien à cirer de leurs petits discours moralisateurs. Dieu que ça fait du bien d’entendre ça !

J’avoue que j’ai ri à mourir quand Gervais a lancé aux artistes dans la salle : « Vous n’êtes absolument pas en position de nous faire la morale sur quoi que ce soit. Vous ne connaissez rien du vrai monde. La plupart d’entre vous avez passé moins de temps à l’école que Greta Thunberg. » Et quand il a dit que si l’État islamique avait un service de streaming, Apple, Amazon ou Disney appelleraient leur agent, vous ne pensez pas qu’il avait parfaitement raison ? Ce gars-là n’a peur de rien ni de personne.

Mais la phrase qui m’a le plus fait rire, c’est quand Ricky Gervais a dit à cette assistance « On a quelques-uns des plus grands noms du milieu dans la salle et ils sont tous terrifiés par Ronan Farrow. Il est sur vos talons. (He’s coming for you) ».

Ronan Farrow (le fils de Woody Allen et Mia Farrow) est ce journaliste d’enquête qui a publié, après le New York Times, l’enquête la plus fouillée sur le scandale Harvey Weinstein. Il l’a publiée dans le New Yorker, après avoir travaillé pendant des mois sur cette histoire pour la station NBC... qui a décidé de ne pas la diffuser.

Le plus hallucinant, c’est que Gervais a tenu ces propos au sujet de Ronan Farrow... sur les ondes de NBC ! Vous imaginez le culot que ça prend pour fustiger devant des millions de gens le diffuseur de votre gala ?

Pendant les vacances des Fêtes, j’ai lu Catch and Kill, le livre-choc de Ronan Farrow. C’est un livre terrifiant que je vous recommande chaudement. Farrow y raconte en détail à quel point les dirigeants de NBC ont été des pleutres, des pissous, qui ont capitulé devant les menaces des avocats de Weinstein. Il démontre de façon implacable à quel point ses patrons à NBC étaient des hypocrites qui étaient copains-copains avec la crapule de Harvey Weinstein au moment même où un de leurs journalistes d’enquête faisait enquête sur lui.

Impossible de sortir de la lecture de ce livre sans un immense sentiment de dégoût face à la manipulation de la presse.

TEN TOÉ !

Ricky Gervais est comme un fou du roi, un vrai, qui dit ses quatre vérités à des gens puissants et riches.

Je me demande quel animateur (ou animatrice) aurait ce culot au Québec.