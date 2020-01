Ryan Getzlaf se refait une confiance

Ainsi va Ryan Getzlaf, ainsi vont les Ducks d’Anaheim. Sans point pendant huit rencontres, le capitaine en a obtenu trois pour permettre aux siens de disposer des Predators de Nashville, dimanche.

En plus de ses trois mentions d’aide, le hockeyeur natif de la Saskatchewan a inscrit le but vainqueur dans une victoire de 5 à 4 en tirs de barrage, lui qui a toujours bien fait dans cette situation de jeu.

«Je suis probablement le meilleur buteur en fusillade, en tout cas, aujourd’hui [dimanche]. Regardez bien, la semaine prochaine, je ne serai pas capable de marquer. Parfois, le filet a l’air gigantesque et parfois, il est complètement fermé», a mentionné Getzlaf au compte Twitter de son équipe après le match.

En carrière, le joueur de centre a converti 21 de ses 52 tentatives en fusillade, pour un pourcentage d'efficacité de 40,4 %.

Pendant la séquence d’insuccès offensifs des Ducks, ceux-ci n’ont mis la main que sur deux petites victoires. Lors de ce passage à vide, le colosse de 6 pi et 4 po a également montré un différentiel de -10.

«On ne s’y attarde pas souvent, mais chaque fois qu’il met le pied sur la patinoire, il est un grand danger pour l’autre équipe lorsqu’il plonge au filet et qu’il mène l’attaque, a confié l’entraîneur Dallas Eakins au site web de la formation californienne. Après son but, je me suis dit: “c’est à ça que sert, un capitaine”. Il était prêt à tirer. À cinq contre cinq, il a tellement une grande influence. Lorsqu’il performe, c’est vraiment amusant à voir.»

Une association qui pourrait durer avec Sprong?

Pour sa part, le Canadien d’origine néerlandaise Daniel Sprong n’a disputé qu’un deuxième match cette saison. Le joueur de 22 ans s'est toutefois fait remarquer, obtenant un but et une aide face aux «Preds».

Après avoir passé la saison dernière avec les Penguins de Pittsburgh et les Ducks, Sprong a dû commencer l’année avec les Gulls de San Diego, dans la Ligue américaine de hockey. Ses 20 points en 26 rencontres lui ont valu deux rappels depuis le début de 2019-2020.

«Ce n’est pas comme si “Spronger” avait 36 ans ou quelque chose comme ça, avait déclaré Eakins avant la rencontre. Il a encore du temps pour s’établir ici. Il jouera avec Getzlaf et [Adam] Henrique non seulement pour être un tireur, mais aussi pour faire parler sa vitesse et nous aider défensivement.»

Gageons que les deux points seront un bon argument pour un séjour prolongé de Sprong sur le premier trio des Ducks.