Tom Brady finira-t-il sa carrière avec un autre chandail que celui des Patriots?

Alors qu’on craint une guerre avec l’Iran et qu’on devrait entreprendre le procès de Donald Trump dans le cadre de la procédure de destitution, le site spécialisé en information politique Axios a réservé quelques lignes à la conférence de presse de Tom Brady après la défaite des Patriots aux mains des Titans. C'est vous dire l'intérêt qu'on porte au sort de celui qui possède déjà six bagues de championnat.

J’adore séjourner à Boston, une ville dont j’apprécie l’histoire, les institutions muséales et la tradition sportive. Farouche partisan des Red Sox depuis le départ des Expos, au football, je ne peux me résoudre à encourager les Patriots et je m’amuse à «détester» Brady et sa bande qui ont infligé bien des défaites douloureuses à mes Steelers. Amateur de sport avant d’être partisan, j’admire néanmoins à distance la dynastie qui déploie son arsenal depuis des années aux Foxborough Stadium.

Bien peu d’équipes ont répété leurs exploits sur de très longues périodes et avant la défaite de samedi, le trio Kraft, Belichick et Brady semblait indissociable.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la défaite aux mains des Titans, Brady n’a pas donné l’impression d’un joueur qui prendrait sa retraite avant la saison prochaine et il bénéficiera du statut d’agent libre.

Interrogé sur le sujet, le joueur s’est contenté de cette formule: «No one needs to make choices at this point. I love playing football. [...] I love playing for this team for two decades and winning a lot of games. Again, I don't know what it looks like moving forward, so we'll take it day by day». Traduction libre: j’aime jouer et gagner, je vais gérer cette question un jour à la fois.

Parmi les équipes intéressées aux services de Brady, on retrouverait les Chargers de Los Angeles. Le célèbre quart-arrière a déjà manifesté le désir de jouer jusqu’à l’âge de 45 ans et le quart actuel des Chargers (Philip Rivers) en est à la dernière année de son contrat.

Brady n’a pas encore quitté la région de Boston et Robert Kraft a plus d’un tour dans son sac, mais pour la première fois depuis le début de la longue série de succès des Patriots, imaginer Brady avec un autre chandail n’est pas farfelu.

Le lien pour l’article d’Axios ici.