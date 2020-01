Tremblant en mode aventure

À Tremblant et aux alentours de la station de ski, tout y est pour vivre une belle aventure sans pour autant être téméraire.

Si vous êtes de nature sportive et adepte de plein air, libre à vous de rouler à vélo sur les sentiers de neige damée ou de gravir une paroi glacée avec un pro. Mais peut-être seriez-vous plutôt tenté d’explorer la montagne en raquettes ou en skis de randonnée alpine.

Vélo d’hiver

La région est idéale pour s’initier au vélo à pneus surdimensionnés (VPS). Il y a six centres de location, dont celui au Chalet des voyageurs. Le réseau de sentiers damés s’étire sur près de 60 kilomètres, dont 40 kilomètres partagés avec le ski de fond.

On retrouve plusieurs sentiers courts accessibles gratuitement via la piste multifonctionnelle, une boucle passant par le village piétonnier.

Raquette en montagne

Côté forêt, la montagne de ski est fort agréable à explorer en raquettes. Il y a sept sentiers d’un à cinq kilomètres de long.

Il est possible de se rendre au sommet à partir du pied de la montagne, mais ce n’est pas à la portée de tout le monde. On s’y rend alors en télécabine. Là-haut s’étendent de beaux points de vue.

Randonnée alpine

Avec des skis munis de bandes amovibles antidérapantes et des bottes adaptées, on fait l’ascension de la montagne sur un des dix sentiers désignés pour ensuite dévaler une des pistes de la station. Location d’équipement sur place. Le Festival Rando alpine a lieu cette année du 7 au 9 février.

Escalade de glace

Aucune expérience particulière n’est requise pour s’initier à l’escalade de glace. Un instructeur certifié vous accompagne. Âge minimum : 8 ans. Bottes de ski alpin requises (location possible). On y apprend l’assurage et la descente en rappel.

En bref

Location de VPS : environ 45 $/4 heures

Location d’équipement de rando alpine : 60 $/demi-journée

Raquette : 10 $ de frais d’accès ou 19 $ (13 ans et plus) avec la télécabine

Initiation à l’escalade de glace : 79 $/3 heures

velomonttremblant.com

tremblant.ca

D’autres idées pour le week-end

Aux Berges du lac Castor

C’est le nom d’un centre de plein air à prix abordable, situé à Saint-Paulin en Mauricie. Sentiers de raquette : 30 kilomètres. Auberge, chalets et plus.

laccastor.com

En yooner au mont Sutton

Ça ressemble à quoi ? À un kart des neiges sur lequel on est assis à 20 centimètres du sol. C’est une façon amusante de dévaler les pentes.

Dès 8 ans.

montsutton.com

Balades équestres

À l’est de Magog, le Centre d’équitation Jacques Robidas offre des randonnées en carriole tout comme des excursions à cheval. Chalets et refuge à louer.

equitationjacquesrobidas.com