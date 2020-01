Trump face à l'Iran: le président est-il bien entouré?

Je me doutais bien que l’année 2020 serait animée, mais le retour de la pause des Fêtes se fait sur les chapeaux de roues.

En ordonnant les frappes qui ont permis d’éliminer le puissant général iranien Qassem Soleimani, le président Trump prend un pari risqué. Non seulement il pourrait enfiévrer le Moyen-Orient, mais il le fait en invoquant une menace imminente qui reste à démontrer. Des alliés, des membres de son administration et ses opposants exigent d’en savoir plus.

L’Iran joue un jeu dangereux avec l’ennemi américain depuis bien longtemps, mais aucun autre président de l’histoire récente n’avait osé s’en prendre à Soleimani. Chez les Occidentaux, ils sont nombreux à se réjouir de la mort de l’influent général, mais on préfère le manifester discrètement. On souhaite éviter de déchaîner les passions et on s’interroge sur le moment retenu pour passer à l’action ainsi que sur la stratégie d’ensemble.

Bien sûr, cette escalade est importante parce que de nombreux observateurs craignent une guerre, et le mot nucléaire a déjà été mentionné. J’ai beau croire qu’aucune des deux parties n’a intérêt à déclencher un conflit, qui peut prédire comment évoluera cette situation? Aux deux principaux acteurs, il faut ajouter les nombreux partenaires de cette région du monde qui contrôlent déjà difficilement une situation volatile.

Nous commençons une année électorale, et Donald Trump joue gros. Inexpérimenté en politique étrangère il y a trois ans, il cherche toujours à convaincre qu’il est à la hauteur de la situation. Son bilan n’est pas particulièrement reluisant, et, maintenant qu’il a dégainé, il lui sera difficile de reculer sans perdre la face.

Si la population américaine peut apprécier la réponse musclée du président, elle n’aimera sans doute pas qu’on déploie une fois de plus des hommes sur le terrain. Donald Trump promettait plutôt de rapatrier les soldats.

Ce que je considère comme plus inquiétant dans ce dossier, c’est que j’ai l’impression que le président et son équipe ne semblent pas avoir de stratégie à long terme pour l’Iran, pas d’objectif final. Rouler des mécaniques est une chose, préparer la sortie de crise en est une autre. Habituellement, on précise la conclusion souhaitée et on structure le plan par la suite.

Cette stratégie devrait être préparée par l’entourage et les conseillers du président. Si Donald Trump est expérimenté, son équipe devrait être forte. Un président comme George W. Bush par exemple pouvait compenser son inexpérience par la présence de penseurs et des gens d’expérience.

Comparativement à plusieurs de ses prédécesseurs, le président actuel me semble peu ou mal entouré actuellement. J’ai déjà mentionné les nombreux effets de la gestion de Donald Trump et de ses attaques répétées contre les agences de renseignements ou le département d’État. Il a contribué à saper le moral des troupes ainsi qu’à favoriser le départ de précieuses ressources.

Vous aurez peut-être remarqué que, depuis jeudi dernier, seul Mike Pompeo commente l’attaque. Les autres conseillers du président en politique étrangère sont partis, et leurs remplaçants manquent d’expérience et/ou de crédibilité. Quand on connaît la complexité du dossier sur le terrain, ce n’est rien pour rassurer.

Les États-Unis sont-ils plus en sécurité depuis la mort de Soleimani? Je n’ai aucune sympathie pour le régime iranien, mais l’absence de planification me fait craindre le pire. Lorsque le Pentagone a déposé devant le président quelques scénarios d’interventions militaires, les dirigeants ne pensaient pas que Donald Trump opterait pour la mesure la plus extrême. Toutes les activités commerciales, diplomatiques ou militaires américaines sont maintenant à risque.