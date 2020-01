11 looks pour dévaler les pentes

L’hiver est finalement bien installé, au grand plaisir des amateurs de sports alpins. Pour apprécier l’hiver, il n’y a qu’une solution : s’habiller chaudement de la tête aux pieds.

Choisir des habits techniques

Pour avoir chaud sans noyer votre silhouette, optez pour des tissus techniques qui permettront l’évacuation de la transpiration sans laisser passer l’eau et la pluie. Au sec, avec une bonne couche d’isolation, vous n’aurez jamais froid.

Les couleurs

Il y en a pour tous les goûts, du monochrome, des couleurs de terre aux couleurs vives, le retour du marine et du kaki, et la percée du rose et du mauve. Ma plus grande surprise, ce sont les habits pour homme dans des couleurs auxquelles je n’aurais jamais pensé, par exemple le blanc ou encore le mauve.

Nouveautés

Les surfeurs des neiges, qui font souvent partir les courants, portent la salopette, parfois même par-dessus le manteau. Et les lunettes de ski rétro avec des verres miroirs de couleur ont la cote !

Jouer dehors bien au chaud

Photo Ben Pelosse

Walmart

Parka Canadiana 60 $, pantalon de neige 24 $, tuque 13 $ et bottes 30 $ walmart.ca

Fait de plastique recyclé

Photo Ben Pelosse

Liquid

Pour femme, manteau chaud et léger Terza 220 $ , pantalon marine extensible Meribel 209 $

, pantalon marine extensible Meribel Pour homme, coquille technique modèle Pinball deux couleurs, 285 $, pantalon à coutures scellées 220 $ liquidactivewear.com

Surfeurs des neiges

Photo Ben Pelosse

Empire

Pour femme : tuque Herschel 22 $ , lunettes Anon avec verre de rechange 340 $ , manteau Volcom 190 $ sous une salopette imprimée camouflage Volcom 230 $ , bottes de « snow » Boa DC (en solde) 208 $

, lunettes Anon avec verre de rechange , manteau Volcom sous une salopette imprimée camouflage Volcom , bottes de « snow » Boa DC (en solde) Pour homme : tuque DC 30 $, lunettes Anon 240 $, mitaines 70 $, anorak blanc DC (en solde) 161 $ rég. 230 $, pantalon Gortex Volcom 280 $, bottes de « snow » Lashed Bradshaw 315 $ thinkempire.com

Testé hors-piste

Photo Ben Pelosse

Orage

Manteau coquille conçue de façon ergonomique pour vous garder au chaud et au sec 525 $, salopette robuste 500 $, manteau isolant jaune en duvet 250 $ orage.com

Couleurs vitaminées

Photo Ben Pelosse

Sportium

Gauche : Ensemble Roxy ; manteau imprimé (en solde) 133 $ , pantalon résistant à l’eau et respirant corail 91 $ , gants 45 $ , tuque 25 $ , lunettes de ski Smith 45 $

, pantalon résistant à l’eau et respirant corail , gants , tuque , lunettes de ski Smith Droite : Manteau confortable et performant (en solde) 360 $, tuque (en solde) 36 $ et pantalon (en solde) 150 $ de la marque Salomon, lunettes de ski Giro solde 52 $ sportium.ca

Du plaisir et du style

Photo Ben Pelosse

Canada Goose

Gauche : Manteau matelassé en duvet d’Amérique du Nord, léger dans un tissu anti-déchirure résistant aux intempéries 575 $ canadagoose.com

Winners

Centre : Manteau coquille 120 $, doudoune lilas 39 $, chandail de laine 60 $, leggings 30 $, tuque 15 $ winners.ca

Burton

Droite : Manteau de style Boho qui couvre bien le fessier 380 $, pantalon 280 $, col cagoule en laine polaire 52 $ burton.com

On en parle

Pour les frileux

Photo courtoisie

Les semelles chauffantes Thermacell sans fil peuvent réchauffer vos pieds jusqu’à 5 heures tout dépendant du niveau de chaleur, contrôlable par une manette 179,99 $ chez Sail.

Nouveauté

Pour les jeunes femmes

Photo courtoisie

La gamme My Clarins de Clarins est végane et composée d’extraits de fruits et de plantes. Elle est parfaite pour les jeunes. Du nettoyant au masque, en passant par la crème de nuit et de jour, vous pourrez choisir parmi neuf soins ceux qui conviennent à votre routine. clarins.ca

Achat de la semaine

Ces femmes dans l’ombre

Photo courtoisie

Ce livre met en lumière les femmes, trop souvent oubliées dans les livres d’histoire au profit des hommes. Illustrations superbes et livre bien documenté. Les Femmes, l’autre visage de l’histoire 39,95 $ chez Indigo