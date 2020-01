TASSÉ, Louise (née Lafrance)

Le jeudi 26 décembre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Louise Lafrance, de Vaudreuil.Elle laisse dans le deuil son époux Serge Tassé, ses deux enfants Julie et François (Mélanie), ses quatre petits-enfants : Justine, Raphaëlle, Marie-Anne et Samuel, sa soeur Agathe, son frère Gilles (Louisiane), ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, aux :VAUDREUIL-DORION - 450-455-3131www.aubryetfils.comle vendredi 10 janvier 2020 de 14h à 16h et de 19h à 21h. Ouverture du salon le samedi 11 janvier dès 10h.Les funérailles auront lieu le samedi 11 janvier 2020 à 11h, en l'église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion.Des dons à la Société Alzheimer du Suroît seraient grandement appréciés.