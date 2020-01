CYR, Jacqueline



À Saint-Eustache, le 26 décembre 2019 à l'âge de 85 ans est décédée Mme Jacqueline Cyr.Épouse en 1e noce de feu M. Georges Chaput et en 2e noce de feu M. Patrice Couture.Elle laisse dans le deuil sa fille, Danielle (Yvan), ses petits-fils, Antoine (Aurélie) et Alexis (Jihane), son arrière-petit-fils Louis ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 11 janvier de 13h à 16h au :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 16h en la chapelle du complexe.