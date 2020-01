Autre acquisition pour Lightspeed

L’entreprise montréalaise Lightspeed poursuit ses emplettes en mettant la main sur Gastrofix, une compagnie allemande spécialisée dans les logiciels infonuagiques de points de vente pour l'hôtellerie.

Environ 61 millions $ US en comptant seront versés par acquérir les actions de Gastrofix et jusqu’à 14,6 millions $ US supplémentaires pourraient être déboursés aux employés et actionnaires de cette entreprise allemande en fonction de rendements dans les deux prochaines années. De plus, au moins 1,4 million d’actions d’une valeur de 28,16 $ US seront émises par Lightspeed.

Annoncée mardi, cette entente permettra à l’entreprise québécoise d’ajouter les 8000 emplacements clients de Gastrofix à son portefeuille, en Allemagne, mais aussi en Autriche et en Norvège.

Elle a souligné qu’elle «possède maintenant la capacité d'offrir des solutions à des détaillants et restaurateurs dans toutes les régions clés de l'Europe».

«Cette acquisition est opportune, car les lois fiscales allemandes qui seront introduites en 2020 pourraient pousser les détaillants et restaurateurs à passer à des systèmes de point de vente infonuagiques pour les aider à gérer leur entreprise et à répondre aux nouvelles exigences réglementaires», a précisé Lightspeed par communiqué.

L’an dernier, la compagnie montréalaise avait avalé Chronogolf, spécialisé pour les exploitants de terrains de golf; iKentoo, basé en Suisse, qui dessert des détaillants dans plus de 14 pays en Europe et en Afrique; et Kounta, un fournisseur de premier plan dans le secteur de l'hôtellerie de l’Australie.

«L'ajout de Gastrofix à notre équipe consolide davantage Lightspeed en tant que leader dans la technologie de point de vente infonuagique et établit notre immense empreinte en alimentant les PME à travers le monde», a affirmé Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed.

Fondée en 2005, Lightspeed offre des solutions électroniques à des marchands et à des restaurateurs pour notamment les aider à gérer leurs transactions et à accepter les paiements.