CES 2020: Voici les gadgets qui se retrouveront bientôt chez nous!

La grande foire Consumer Electronic Show rassemble une foule de nouvelles technologies, des plus sérieuses jusqu’aux plus folles, dont les principaux axes seront les téléviseurs et les assistants intelligents, les voitures autonomes, les systèmes 5G et les multiples formes de divertissements.

Les nouveautés du CES connaissent habituellement trois dénouements : une adoption généralisée, un oubli tout aussi généralisé ou une remise à plus tard, le temps que les consommateurs s’y intéressent.

Vous verrez, bon nombre de produits connaîtront l’une ou l’autre des deux dernières issues. Qui ne se rappelle pas les technologies de projecteurs ou de téléviseurs 3D?

Écran Q950TS 8K QLED sans bordures de Samsung

Les écrans plats DEL n’ont pas fini de nous éblouir. Toujours plus larges, plus minces, les fabricants comme Samsung vont jusqu’à faire disparaître les bordures, comme sur leurs téléphones intelligents.

Le groupe sud-coréen évalue à 99% la superficie de l’écran contre un tout petit pour cent de bordure. Épaisseur? Seulement 15 mm.

Outre l’absence de bordures, l’écran Q950TS de 85 pouces en diagonale se démarque par une technologie Infinity de résolution 8K, un processeur AI Quantum et la technologie audio Object Tracking Sound+.

Un thermomètre intelligent, par Whirlpool

Pourquoi surveiller son rôti au four quand une sonde intelligente peut le faire à votre place?

Le thermomètre intelligent Yummly, de Whirlpool, est un des nouveaux produits à être numérisés et connectés à un téléphone intelligent.

Le thermomètre possède deux sondes, une pour mesurer la température interne de l’aliment laquelle est retransmise à l’appli mobile de votre téléphone et une seconde, un socle, pour mesurer celle du four.

Les données de températures sont relayées jusqu’à 45 mètres, par Bluetooth.

Le programme de la sonde s’ajuste automatiquement advenant une modification de la température du four.

Le fabricant demandera 129 $US pour son Yummly au début de cette année.

Moxie, le pommeau de douche intelligent!

Non seulement ce pommeau de douche Moxie signé Köhler est intelligent, mais parle aussi et porte le nom, vous l’aurez deviné... Alexa.

Eh oui, ce pommeau de douche amovible et rechargeable avec haut-parleur Alexa (étanche) s’immisce jusque dans votre douche, soyez rassuré, sans caméra.

Si vous avez envie de chanter, demandez à Alexa de faire jouer une de vos musiques préférées. Ou encore de vous lire les bulletins de nouvelles.

J’espère que ce pommeau possède un interrupteur « discret ou muet » comme sur la plupart des produits commandés par la parole, quand vous serez deux sous la douche...

Catégorie des oubliettes ? Fort possible.

Numi, la toilette intelligente 2.0

Également du fabricant Köhler, la toilette Numi fait tout pour vous, à condition d’allonger 10 000 $US pour avoir la chance de vos petits et gros besoins tout en dialoguant avec l’interface Alexa, d’Amazon.

Étonnantes les conversations que l’on peut avoir avec une assistance intelligente en pareille situation!

Parmi les avantages, le fabricant mentionne une veilleuse intégrée qui vous aide à vous guider dans l’obscurité, le couvercle s’ouvre et vous offre un siège préchauffé. En vous levant, la cuvette se vide automatiquement et se referme.

La toilette possède en outre des préréglages personnalisables pour chaque utilisateur.

Bien que le prix définitif ne soit pas encore connu, Köhler prévoit livrer les premiers exemplaires au deuxième trimestre 2020.