CAMPEAU, Hélène



À Châteauguay, le 21 novembre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Hélène Campeau, fille de feu Irène Ménard et de feu Alcide Campeau.Elle laisse dans le deuil ses deux fils: Yan Ethier (Marie-Ève Cimon) et Maxime Ethier (Susan Colton), son frère Jean (Sylvie Rouleau); sa soeur Nathalie (Marc Allard). Elle était la soeur de feu Normand et laisse également plusieurs petits-enfants, autres parents et ami(e)s.L'Aquamation a eu lieu au Bio-Crématorium Le Sieur de Granby.Un hommage à la vie aura lieu le samedi 11 janvier 2020 à 13 heures, à la salle Les loisirs Notre-Dame de l'Assomption : 81 rue Taylor, Châteauguay, Qc, J6J 2V9.L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité.Des dons peuvent être faits à la Fondation Anna-Laberge :