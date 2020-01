Charlie Hebdo: un ex-otage estime qu’il a «beaucoup de chance d’être en vie»

Encore ébranlé, Michel Catalano, directeur de l'imprimerie de Dammartin-en-Goële, a raconté ce qu’il a vécu il y a cinq ans, alors qu’il devenait l’otage des frères Kouachi, responsables de l’attentat au Charlie Hebdo à Paris.

«Je suis conscient que j’ai beaucoup de chance d’être en vie. Donc ça, je suis vraiment conscient, je m’en rends compte tous les jours», a affirmé M. Catalano à l’émission Franchement dit à QUB radio, mardi.

Invité par l’animateur Jonathan Trudeau, pendant que la France se recueille en hommage aux 17 victimes, le patron de l'imprimerie où s'étaient retranchés les terroristes a raconté sa journée du 9 janvier 2015, deux jours après que le magazine Charlie Hebdo eut été la cible de Chérif et Saïd Kouachi.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Michel Catalano, sur QUB radio:

Le matin, les frères Kouachi étaient entrés dans son imprimerie et le directeur avait laissé le temps à son employé Lilian Lepère de se cacher sous un évier, où il était resté durant 8 heures. Se retrouvant seul devant les deux terroristes, M. Catalano avait discuté avec eux.

«Lui [Lilian Lepère], il me dit toujours que je lui ai sauvé la vie et moi je lui dis toujours que c’est lui parce que, à partir du moment où j’ai commencé à [parler avec les frères Kouachi] j’ai pensé qu’à lui, à me dire: ‘’faut pas qu’il le trouve, faut pas qu’il le trouve’’ et c’est ce qui m’a permis de rester calme et de pouvoir tenir aussi longtemps», a affirmé l’ex-otage.

Le directeur de l'imprimerie de Dammartin-en-Goële a même soigné l'un des terroristes.

«J’ai voulu qu’il n’aille pas au fond où était caché Lilian. [...] Je l’ai ramené vers l’avant du bâtiment où j’avais une petite trousse de secours rapide et c’est avec ça que je l’ai soigné», a-t-il mentionné.

Réussissant à les convaincre de le laisser sortir vivant, M. Catalano raconte que cet événement «a changé beaucoup de choses» dans sa vie.

«Ça m’a changé en tant qu’individu. Je vais mieux parce que j’ai un peu de sommeil réparateur, mais à l’approche de ces dates-là je ne dors pas beaucoup je dois dire.»

«Je ne cache pas ma souffrance parce qu’elle existe et ça, je n’y peux rien. Par contre, ce que j’ai appris de ça, c’est que je relativise énormément et par contre, j’ai appris à aimer la vie, vraiment. [...] Effectivement, aujourd’hui je relativise tout et c’est vrai qu’il n’y a plus grand-chose qui paraît vraiment pour moi grave», a-t-il conclu.

De mai à juillet 2020, la cour d'assises spéciale de Paris jugera 14 personnes qui auraient aidé les trois terroristes à mener les attaques contre le Charlie Hebdo et l’épicerie Hyper Cacher.

Amédy Coulibaly, Chérif et Saïd Kouachi avaient finalement été tués par les forces de l'ordre.