Coupe ATP: le Canada toujours en vie!

Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont vaincu Kevin Krawietz et Andreas Mies en deux manches de 6-3 et 7-6 (4) pour permettre au Canada de vaincre l'Allemagne 2-1, lundi à Brisbane, lors de son dernier duel de la phase de groupes de la Coupe ATP.

Une défaite aurait mis fin à l'aventure des représentants de l'unifolié, eux qui avaient absolument besoin d'une victoire pour s'assurer de terminer au deuxième rang du groupe F et ainsi espérer d'accéder aux quarts de finale.

Le sort du Canada repose désormais entre les mains des autres formations, qui disputeront eux aussi des matchs décisifs, mardi et mercredi.

De nombreux critères doivent être remplis pour ne pas voir le Canada être éliminé de la Coupe ATP. Tout d'abord, la Croatie doit au moins remporter une rencontre face à l'Argentine, la Pologne doit absolument vaincre l'Autriche, la Russie doit battre la Norvège et l'Espagne doit remporter ses trois matchs contre le Japon. De plus, la France et l'Afrique du Sud doivent perdre l'un de leurs trois affrontements.

Un match enlevant des jeunes Canadiens

Le match a plutôt bien commencé pour «Shapo» et Félix, eux qui ont réussi à s'emparer du service des 9e et 11e raquettes mondiales en double afin de mettre la main sur la première manche.

Même si le Canada y est allé de jeux à couper le souffle au deuxième set, dont une frappe de Denis Shapovalov qui a tout juste frôlé les cheveux d'Auger-Aliassime avant de se transformer en coup gagnant, les Allemands ont augmenté leur jeu d'un cran afin de forcer la tenue du bris d'égalité. Les Canadiens ont toutefois ouvert la machine et n'ont jamais regardé derrière.

Plus tôt dans la journée, Félix-Auger-Aliassime s’est incliné en deux manches de 6-1 et 6-4 devant Jan-Lennard Struff lors du premier match.

L’Allemand de 29 ans, qui occupe le 35e rang mondial, n’a eu besoin que de 1 h 14 min pour venir à bout du Québécois.

Auger-Aliassime a réussi sept as contre six pour son adversaire. Il a toutefois concédé trois jeux au service à Struff, qu’il rencontrait pour une première fois sur le circuit.

Denis Shapovalov a par la suite créer l'égalité 1-1 en surprenant la septième raquette mondiale, Alexander Zverev.

La 14e raquette mondiale a vaincu Zverev en deux manches identiques de 6-2. Il n’a eu besoin que de 70 minutes pour disposer de l’Allemand de 22 ans, qu’il n’avait battu qu’une seule fois en quatre rencontres.

Le Canadien a brisé Zverev à quatre reprises et n’a concédé aucun jeu sur son service.