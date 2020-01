Des Bafta «si blancs»

L’histoire se répète. Quatre ans après la polémique #OscarsSoWhite (des Oscars si blancs), le manque de diversité dans les remises de prix du cinéma continue de faire réagir. Et cette fois-ci, c’est au tour de la cérémonie des Bafta, la grande messe du cinéma britannique, d’essuyer les critiques.

Dévoilées mardi matin, les nominations pour la prochaine édition des Bafta Awards ont en effet rapidement été pointées du doigt pour leur manque de diversité, au point où un hashtag #BaftasSoWhite a rapidement fait surface sur les réseaux sociaux. Il faut dire que sur la vingtaine de finalistes en lice dans les quatre catégories d’interprétation, aucun acteur de couleur n’a été sélectionné. Deux actrices blanches, Scarlett Johansson et Margot Robbie, ont même été nommées à deux reprises chacune.

Les femmes sont aussi sous-représentées dans plusieurs catégories importantes, notamment dans celle de la meilleure réalisation où tous les finalistes sont des hommes.

Déception

L’organisation des Bafta Awards n’a pas tardé à réagir à ces résultats. La chef de la direction des Bafta, Amanda Berry, a admis à la radio de la BBC être « très déçue » par le manque de diversité chez les finalistes, particulièrement dans les catégories d’acteurs.

Du côté des films, c’est le drame Joker de Todd Phillips qui a décroché le plus de nominations, soit onze, notamment dans les catégories de meilleur film, meilleure réalisation et meilleur acteur (Joaquin Phoenix). L’Irlandais de Martin Scorsese et Il était une fois de Quentin Tarantino sont également bien représentés avec chacun dix nominations.

► La 73e cérémonie des Bafta Awards aura lieu le 2 février à Londres.