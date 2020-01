Gala Célébration 2020: soir de premières

MONTRÉAL – Premier grand gala de l’année, Célébration 2020 dégagera un fort parfum de nouvelles expériences, entre les murs du Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau, ce dimanche, soir de sa diffusion à TVA.

Seule sur scène

Plusieurs artistes musicaux attendus en prestation, dont ceux qui prenaient part aux répétitions mardi, à Montréal, en seront à des premières. Ayant déjà été choriste pour l’événement articulé autour de la remise de prix Loto-Québec, Geneviève Jodoin fait partie du nombre.

En quoi ce rendez-vous sera-t-il aussi différent? «C’est d’être en premier plan pour la première fois et la possibilité de faire un numéro de production. Il n’y a pas beaucoup de galas à grand déploiement où on a la possibilité de faire un numéro où tout est mis en valeur: la chanson, les paroles, la musique, l’image.»

Maintes fois entourée sur scène en 2019, la plus récente gagnante de «La Voix» billera donc seule. Mais elle laisse planer le mystère sur la pièce qu’elle portera. «La chanson que je chante n’a pas besoin d’artifices, elle n’a besoin que d’être écoutée. Elle est très porteuse, très rassembleuse, d’un bout à l’autre du Québec.»

Sans stress

Pour l’auteure et interprète Renée Wilkin, il s’agira par contre d’un véritable premier contact avec le gala Célébration. À cette occasion, elle renouera avec ses collègues de la revue musicale «Britishow», Yvan Pedneault et Pascal Dufour.

«Ça ne me stresse pas plus qu’un autre spectacle télé. Au contraire, je pense que l’ambiance va être tellement survoltée et les gens tellement excités que ce sera du plaisir.»

Le guitariste Pascal Dufour prendra quant à lui part aux festivités près de 20 ans après avoir participé à un des spectacles du début de la décennie, en compagnie des Respectables. «C’est complètement une autre approche parce qu’on a fait le "Britishow" en gang plusieurs fois. On a une belle complicité et ça faisait longtemps qu’on ne s’était pas vus.»

«C’est comme nos retrouvailles, a ajouté Renée Wilkin. Il y a une complicité qui s’est développée entre nous et de faire un "show" télé comme ça, c’est le fun.»

Même son de cloche du côté d’Yvan Pedneault qui sera d’une deuxième édition en quatre ans, non pas en solo, mais en trio. «Ce sont des chansons qu’on roule depuis plusieurs années, donc on n’a pas beaucoup de stress...»

Outre Geneviève Jodoin et le trio du «Britishow», le gala Célébration réunira Louis-Jean Cormier, Claude Dubois, Koriass, la troupe de danse DM Nation et Kim Richardson. Animée par Marie-Mai et mis en scène par Joël Legendre, la 31e édition sera présentée par TVA ce dimanche, dès 20 h 30.

