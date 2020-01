Ilya Kovalchuk entre déjà dans la grande histoire du CH

En inscrivant une mention d’aide durant le match de lundi contre les Jets de Winnipeg, l’attaquant Ilya Kovalchuk a rejoint un groupe de joueurs plutôt particulier.

Celui qui a signé un contrat avec le Canadien de Montréal vendredi est devenu le troisième hockeyeur le plus âgé de l’histoire du club à obtenir un point à ses débuts dans l’uniforme bleu-blanc-rouge.

Le plus vieux de la hiérarchie est Jack Laviolette qui avait conclu la partie du 19 décembre 1917 avec une aide. Il était âgé à l’époque de 38 ans et 145 jours. Plus récemment, Robert Lang (37 ans et 296 jours) avait marqué au cours de sa rencontre inaugurale avec le Tricolore, le 10 octobre 2008, face aux Sabres de Buffalo.

Pour sa part, Kovalchuk a ajouté son nom à la feuille de pointage du dernier duel à l’âge de 36 ans et 266 jours. Il célébrera son 37e anniversaire de naissance le 15 avril.