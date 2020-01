Je sors, je reste

Coup de cœur

Trump/Iran, la guerre est-elle déclarée ?

Alors que le début de l’année est marqué par des tensions explosives entre l’Iran et les États-Unis, causées notamment par la mort du général iranien Qassem Soleimani dans un raid américain mené dans la nuit de jeudi à vendredi 3 janvier en Irak, l'équipe de C dans l’air propose un panel riche et rigoureux sur les causes de ce conflit et sur les suites possibles. Alors que les menaces s’accentuent de façon toujours grandissante dans un camp comme dans l’autre, cette émission d’un peu plus d’une heure réussit à donner un topo éclairé et accessible.

En ligne sur YouTube depuis le 4 janvier

Spectacle

J’aime Hydro

Le spectacle de théâtre documentaire J’aime Hydro, mettant en vedette la comédienne Christine Beaulieu, sera présenté pour une dernière fois à partir de ce soir et ce jusqu’au dimanche 12 janvier au Théâtre Maisonneuve. La pièce suit le parcours de Christine Beaulieu qui tente de comprendre les dessous d’Hydro-Québec 50 ans après la nationalisation de l’électricité. La pièce a été sacrée Spectacle de l’année par l’Association québécoise des critiques de théâtre.

Ce soir à 19h au Théâtre Maisonneuve – 260, boulevard de Maisonneuve Ouest

Nature

Ferme écologique

Sur l’ensemble du mois de janvier, il sera possible de visiter la ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques et ainsi jeter un œil aux vaches, aux chèvres, aux moutons, aux ânes, aux lapins et aux cochons présents sur place. Une visite guidée de la ferme écologique sera également possible le samedi 11 janvier de 9h à 16h. Entrée libre.

Tous les jours de 9h à 17h à la ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques – 183, Chemin du Cap-Saint-Jacques

Cinéma

Quiz Cinéma Moderne

La première édition de l’année 2020 des quiz du Cinéma moderne aura lieu ce soir. L’occasion est idéale pour tester ses connaissances en cinéma. Le quiz sera composé de trois rondes : une ronde d’images, une ronde de questions et une ronde d’enregistrements audio. Les équipes doivent être composées d’un maximum de quatre personne, l’activité est gratuite.

Ce soir à 20h au Cinéma moderne – 5150, boulevard Saint-Laurent

Exposition

Very Nice, Very Nice

Mise en place à l’occasion des Sommets du cinéma d’animation, l’exposition Very Nice, Very Nice présentera les photos ayant servi à la création du court métrage portant le même nom, du réalisateur Arthur Lipsett. Le film, réalisé en 1961 et représentant un grand succès du cinéma d’animation expérimental canadien, sera diffusé en boucle. L’exposition aura lieu jusqu’au 12 février 2020.

Aujourd’hui de 10h à 21h à la Cinémathèque québécoise - 335, boulevard de Maisonneuve Est.

Cinéma

Les plus belles années d’une vie

Réalisée par Claude Lelouch, la comédie dramatique intitulée Les plus belles années d’une vie raconte la relation entre Anne et Jean-Louis, autrefois profondément amoureux mais aujourd’hui séparés depuis de nombreuses années. Aidés par le fils de Jean-Louis, ils se retrouveront finalement et pourront poursuivre leur histoire.

Aujourd’hui à 12h35 au Cinéma Beaubien – 2396, rue Beaubien Est

Livre

Les ravages des écrans

Le psychiatre et spécialiste du cerveau Manfred Spitzer tente d’éclairer avec le livre «Les ravages des écrans» les conséquences néfastes que peut avoir sur la santé notre dépendance aux technologies numériques.

En librairie depuis le 18 novembre

Télé

Animania

Diffusée à partir de ce soir et animée par Pascal Morrissette, la série Animania présentera tout au long de la saison six des animaux de compagnie les plus exceptionnels du Québec accompagnés de leurs maîtres. L’objectif : charmer le public ainsi que deux artistes invités à chaque semaine pour ainsi déterminer quel sera l'animal de compagnie préféré du Québec.

Ce soir à 20h sur les ondes de TVA

Album

Cry - Cigarettes After Sex

Le groupe américain Cigarettes After Sex propose ici un tout nouvel album intitulé «Cry» aux sonorités électro et aux ambiances toujours très planantes.

Disponible depuis le 25 octobre