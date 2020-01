[VIDÉO] Ginette Reno est allée chanter en France pour la première fois en 11 ans

Elle n’avait pas chanté à Paris depuis 11 ans. Ginette Reno a fait son retour par la grande porte, samedi soir à TF1, pour surprendre un de ses plus grands fans français, le chanteur Kendji Girac. Le moment émouvant a été regardé par 3,9 millions de téléspectateurs.

«J’étais nerveuse, je tremblais comme une feuille, j’étais comme une enfant», raconte Ginette Reno à l’autre bout du fil.

La chanteuse a participé en décembre à l’enregistrement de La chanson secrète, émission qui a été diffusée le 4 janvier à TF1. Le concept est de surprendre un artiste avec une des chansons qui a marqué sa vie.

Un vrai fan

La surprise était totale pour Kendji Girac, sensation de l’heure en France et gagnant de la 3e saison de The Voice. À seulement 23 ans, il a trois albums à son actif, et sur scène, il chante depuis toujours les chansons de Ginette Reno grâce à son père, qui lui a fait découvrir la chanteuse québécoise.

Photo courtoisie, Nikos Aliagas

Ginette Reno a donc fait l’aller-retour pour aller interpréter Ça pleure aussi un homme, en duo avec le père de Kendji Girac, Paul Maillé. «On a chanté toute notre vie vos chansons», a commenté le jeune homme, les yeux dans l’eau, à la fin de la prestation.

L’histoire se poursuivra le 5 mars, alors que Ginette Reno a promis a Kendji Girac de monter sur scène avec lui lors de son spectacle à l’Olympia de Montréal.

Quelques jours avant l’enregistrement, Ginette Reno avait croisé Kendji Girac complètement par hasard dans un restaurant de Paris. Lorsqu’il l’a reconnue, il est immédiatement allé vers elle pour lui clamer son amour et a même chanté pour elle. La vidéo a circulé sur les réseaux sociaux.

«J’ai été obligée de lui mentir pour ne pas lui dire que j’étais là pour lui», se rappelle la chanteuse en riant.

Même si Ginette Reno allait régulièrement en France au début des années 1980, sa carrière ne s’y est pas développée. Son dernier passage sur scène là-bas remonte à 2009.

«En 40 ans, on n’a jamais vraiment déroulé le tapis rouge pour moi, dit-elle. On l’a déroulé pour Isabelle Boulay, Diane Dufresne, Robert Charlebois, Roch Voisine. Mais pas pour moi. Alors pourquoi j’irais quand chez moi je suis tellement bien? J’ai fait quand même tellement de choses ici.»

Elle voit son passage à la télé à heure de grande écoute, samedi, comme une opportunité de refaire surface en territoire européen. Ginette Reno mentionne avoir reçu des propositions depuis la diffusion de La chanson secrète.

Biographie et cinéma

Par ailleurs, la chanteuse apparaîtra cette année dans le court métrage de Martin Villeneuve, Le retour d’Imelda, qui mettra aussi en vedette Robert Lepage.