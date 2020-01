Le Canadien échange Michael McCarron aux Predators contre Laurent Dauphin

L’attaquant Michael McCarron, un choix de première ronde du Canadien de Montréal au repêchage de 2013, a été échangé à l’organisation des Predators de Nashville en retour du Québécois Laurent Dauphin, mardi.

McCarron a disputé un total de 70 matchs en carrière avec le Tricolore, incluant une rencontre éliminatoire en 2017. Il a par ailleurs évolué uniquement avec le Rocket de Laval, club-école de la Ligue américaine, cette saison. En 29 matchs, il a récolté 14 points, dont cinq buts.

Il s’agit donc d’un quatrième joueur choisi en première ronde par Marc Bergevin qui quitte l’organisation depuis qu’il agit à titre de directeur général du Bleu-Blanc-Rouge. En effet, Alex Galchenyuk, Nikita Scherbak et Mikhail Sergachev évoluent sous d’autres cieux. Si Scherbak a été perdu au ballotage, Galchenyuk et Sergachev ont permis à Bergevin de mettre la main sur Max Domi et Jonathan Drouin.

De son côté, Dauphin a été un choix de deuxième tour (39e au total) des Coyotes de Phoenix au repêchage de 2013. En 35 parties avec cette formation, il a amassé trois buts et une mention d’aide.

Le natif de Repentigny a également appartenu aux Blackhawks de Chicago et aux Predators, mais n’a jamais eu la chance de défendre leurs couleurs dans la LNH. Dans la Ligue américaine, Dauphin a totalisé 133 points en 252 matchs avec diverses formations. Le Tricolore a indiqué qu’il se rapportera maintenant au Rocket. Le prochain match de la formation lavalloise aura lieu vendredi soir, contre le Crunch à Syracuse.