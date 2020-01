«L’effet secondaire» : tous à la polyvalente!

On a l’impression d’entrer dans une polyvalente de banlieue en plongeant dans le quotidien des jeunes de «L’effet secondaire», nouvelle série parfaitement collée à la réalité des adolescents, adaptation québécoise du format hollandais à succès «Brugklas» (ou «The First Years» en anglais).

En Europe, l’émission en est à sa huitième saison et le concept cartonne à un point tel qu’il a déjà été décliné en film et en comédie musicale, fort de ses 30 % de parts de marché et ses 231 000 abonnés sur Instagram. Le Danemark, la Suède, le Royaume-Uni, la Pologne, la Belgique et la Suède, entre autres, ont adhéré au phénomène, que Radio-Canada et la maison de production Zone 3 s’approprient à leur tour.

Docu-fiction

Tournée caméra à l’épaule, «L’effet secondaire» emprunte des airs de docu-fiction, voire de téléréalité pure, même s’il s’agit bel et bien d’une fiction.

Les comédiens incarnent des personnages et récitent des dialogues appris par cœur comme dans n’importe quelle série, mais leurs interactions, leur gestuelle et leurs propos sont tellement naturels qu’on jurerait assister à de réels moments captés dans les couloirs d’une école secondaire.

Les jeunes protagonistes s’adressent souvent à la caméra pour exprimer leurs sentiments et réflexions (comme c’était aussi le cas dans «Ramdam»). Cette vérité et cette authenticité confèrent une fraîcheur craquante à «L’effet secondaire»; les téléspectateurs visés par le produit s’y reconnaitront assurément, et les adultes capables de retrouver leurs 12 ans le temps d’un visionnement revivront leurs premiers émois et se laisseront prendre au jeu. Tout respire l’adolescence dans «L’effet secondaire».

Ici, pas de clichés typiques des films d’ados américains, pas de sportif capitaine de son équipe et tombeur de l’école, ou de «vilain petit canard» timide qu’on transformera en reine du bal avant la fin de l’année scolaire. Pas de vêtements griffés et de voitures de luxe.

Que des étudiants de première et deuxième secondaire «normaux», juchés sur leur pupitre avant le début des classes, habillés de jeans et de t-shirts, qui «coulent» des examens, ont des «kicks» sur leurs camarades et apprivoisent la vie adulte qui se dessine devant eux, conscientisés comme le sont les jeunes en 2020. Qui échangent timidement un premier baiser sur le coup de 21 h lors de leur première danse, qui cherchent des façons d’apporter de l’alcool en catimini à cette même soirée et qui embellissent leur réalité pour plaire au garçon ou la fille de leurs rêves. Avec le langage et les valeurs propres à leur époque, accompagnés d’une trame sonore faite de séquences hip-hop tout à fait en phase avec le sujet.

Par exemple, Marco (Nicolas Germain-Vien) accumule les échecs aux examens. Sa mère le menace de sévir s’il n’améliore pas ses résultats, et son ami Jonathan (Félix-Antoine Bénard) tente de l’aider, bien maladroitement. Fanny (Axelle Michaud) en pince pour Louka (Louis-Julien Durso), un nouveau venu à l’école, et se porte volontaire pour l’aider à s’intégrer, certaine que le garçon lui retourne le même intérêt. Mais est-ce le cas? Ahmed (Amédamine Ouerghi) et Anouk (Kaly Roy), eux, aspirent à donner une leçon à Audrey (Alexie Haddad Cliche), qui juge ouvertement une ancienne travailleuse du sexe venue offrir un témoignage dans un cours.

Nouveaux talents

Moins dramatique que pouvait jadis l’être «Watatatow» et un brin plus candide que «Le chalet», «L’Académie» et «La dérape», mais également moins bon enfant que ne l’étaient «Ramdam» et «Tactik», «L’effet secondaire» se concentre sur les découvertes, les premières expériences, la frontière entre l’enfance et l’adolescence. Dans une optique éducative, sans toutefois faire la morale.

Aux historiettes et amourettes légères se mêleront des thématiques plus lourdes comme l’anorexie ou la santé mentale, par exemple. Les auteurs québécois ont transposé les scénarios d’origine à la sauce québécoise sans toutefois écrire de textes de leur cru. Les tournages ont été bouclés en deux semaines au Collège Notre-Dame-de-Lourdes, à Longueuil, en août dernier.

Autre qualité de «L’effet secondaire»: on y fera la connaissance de nouveaux visages très talentueux. On a certes aperçu Émi Chicoine (Emma) dans «Plan B», Alexane Jamieson (Maude) dans «Jeune Juliette» et Édouard Tremblay-Grenier (Alex) dans «Les démons», mais la plupart des acteurs, recrutés parmi 300 jeunes rencontrés en audition, en sont à leur première expérience de jeu professionnel et débordent de charisme.

En conférence de presse, mardi matin, le réalisateur Guillaume Lonergan (qui partage la direction de plateau avec Jean-Sébastien Lord, lequel cosigne également les textes), s’est enorgueilli d’avoir sous la main «le futur "casting" de l’ensemble des séries québécoises». On ne s’étonnerait pas que cette prédiction se concrétise.

«L’effet secondaire» sera disponible sur ICI Tou.tv Extra et diffusée à ICI Radio-Canada Télé dès le vendredi 10 janvier. Sur le web, les intrigues se déploieront en tranches de 11 minutes ; celles-ci seront assemblées deux par deux pour la télévision, pour un total de 13 épisodes de 30 minutes, qui seront à l’horaire le vendredi, à 17 h, et en rediffusion le samedi, à 10 h 30. D’autres épisodes seront dévoilés l’automne prochain, et une deuxième saison, prévue pour l’hiver 2021, a déjà été commandée.

Du contenu exclusif et complémentaire sera également en ligne sur YouTube, Instagram et TikTok pour rassasier l’appétit du public cible de «L’effet secondaire», évidemment friand de ces plateformes.