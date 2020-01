Les belles-mères ne sont pas toutes des mégères

Je suis la mère d’un seul fils que j’ai élevé seule. Tout pour faire peur à une future conjointe qui se fierait aux rumeurs concernant les belles-mères. Mais je ne suis pas du tout du type râleuse et possessive. J’avais hâte d’avoir une bru et de pouvoir partager mon fils avec elle. J’étais certaine qu’entre elle et moi ce serait un match parfait.

Malheureusement, la compagne de mon fils et mère de son enfant, ne me veut pas dans sa vie. Dès le début de leur relation j’avais remarqué à quel point elle n’était pas sûre d’elle-même. Le moindre commentaire la mettait sur la défensive, même quand je me montrais gentille à son endroit.

Il a fallu que je négocie mes rares visites chez eux, et venir chez moi ne lui plaisait pas plus qu’il ne faut. Jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte, j’avais quand même réussi à l’apprivoiser un peu. Mais une fois devenue mère, elle a commencé à se montrer encore plus réfractaire à ma personne. Je ne pouvais pas prendre le petit dans mes bras lors de leurs visites, et pas question de me le donner à garder.

Et enfin à Noël 2018, elle a carrément refusé de venir à la maison sous prétexte que j’étais trop critique sur ses aptitudes de mère alors que je ne me souviens même pas de ce que j’ai pu dire pour la blesser. Elle-même n’a d’ailleurs pas pu le répéter à mon fils qui le lui a demandé.

Donc, ça a fait un an, ce 25 décembre, que ma belle-fille fait la grève de ma personne. Heureusement que mon fils ne s’en laisse pas imposer et qu’il a continué à venir me visiter avec son garçon deux fois par mois. Vous savez Louise, sans avoir jamais su ce que j’avais pu dire de difficile à avaler pour cette fille, je me suis quand même excusée par écrit. Mais je n’ai eu droit qu’à son silence.

Quand mon fils vient me voir, à part me dire que ça va bien entre eux, il n’est jamais question d’elle. Je profite à plein de mon petit-fils pendant qu’il est là, et le reste du temps je me contente de le regarder en photo et de parler à mon fils par téléphone ou internet. Comme vous voyez, les belles-mères sont loin d’être toutes des mégères avec leurs brus.

Une belle-mère qui porte bien son titre

Un détail signalé au début de votre lettre me porte à croire que le manque de confiance en elle-même de cette jeune femme est à la base de son refus de vous avoir dans le portrait de sa vie de famille. Remerciez la vie que votre fils soit équilibré et ait refusé d’entrer dans son jeu et espérez que le temps puisse enfin arranger les choses.