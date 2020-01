Les Kings rêvent à Alexis Lafrenière

En scrutant le site web ou les réseaux sociaux des Kings de Los Angeles, on devine que la formation californienne songe davantage à la possibilité de sélectionner le Québécois Alexis Lafrenière au prochain repêchage qu’à bien conclure la présente saison.

Les Kings, qui ont suivi avec attention le récent Championnat mondial de hockey junior, semblent tournés vers l’avenir.

C'est peu étonnant, car avec 38 points au classement, ils occupent le dernier rang de l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale de hockey.

Au-delà de Lafrenière et du jeune Ontarien Quinton Byfield, tous deux admissibles au repêchage de juin, les Kings avaient de nombreux espoirs à observer au Championnat junior.

Auteur du but vainqueur pour le Canada en finale contre la Russie, Akil Thomas a ainsi été choisi en deuxième ronde, 51e au total, par la formation de Los Angeles en 2018. Les Kings ont évidemment tapissé la séquence de son filet décisif un peu partout. Aiden Dudas représente un autre espoir des Kings qui défendait les couleurs canadiennes à ce tournoi.

Une déception pour Alex Turcotte

À l’autre bout du spectre, le principal joyau des Kings à prendre part au Championnat junior était l’Américain Alex Turcotte. Ce dernier a toutefois connu une vive déception quand les États-Unis ont perdu 1 à 0 contre la Finlande lors des quarts de finale.

«Ça pue. Tout le monde se sacrifie; vous n’êtes pas à la maison avec votre famille [en cette période des Fêtes] et tout le monde essaie de faire de son mieux pour gagner l’or. Et vous arrivez à court, ne ramenant même pas de médaille. C’est dur, évidemment. Je pensais que nous avions un bon groupe de gars et cela rend les choses pires, je pense», a commenté Turcotte sur le site web des Kings.

Turcotte, sélectionné cinquième au total lors du dernier repêchage, retrouvera maintenant son équipe universitaire des Badgers du Wisconsin, qui compte également sur Cole Caufield, espoir du Canadien de Montréal.

- Les 15 clubs de la LNH exclus des séries participent à la loterie pour l’obtention du premier choix au repêchage. Or, les dernières équipes au classement ont évidemment plus de chances de l’emporter. Actuellement, les Red Wings de Detroit (18,5%) représentent l’équipe ayant les plus grandes possibilités de repêcher au premier rang.

- Le défenseur Tobias Bjornfot, qui a remporté le bronze avec la Suède, est un autre choix de première ronde des Kings lors du dernier repêchage (22e) à avoir pris part au Championnat junior. Il évolue pour sa part avec le Reign d’Ontario dans la Ligue américaine.