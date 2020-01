On a commandé un gadget d'un site chinois et voici ce que ça donne [Test techno]

Sur les réseaux et les boutiques en ligne, on voit déferler une multitude de mini-projecteurs entre 100 et 200 $, alors que les modèles standards valent souvent plus de 1000 $.

Que peut-on espérer pour ce genre d’appareil ?

Pour le savoir, j’en ai acheté un.

Assemblés en Chine et vendus à des prix dix fois moins chers que les modèles standards, les mini-projecteurs peuvent être tentants, à condition de fermer les yeux sur les compromis et de les destiner à des usages précis.

Le mini-projecteur que je me suis procuré n’a même pas de nom de marque. Sur sa boîte, c’est simplement indiqué « Portable LED Projector » et lors de la commande, il fallait simplement indiquer le type de fiche électrique.

Quelques dollars de plus pour la livraison qui a pris trois semaines, le produit est livré d’une télécommande, d’un câble d’alimentation, d’un manuel mal traduit en anglais et d’un adaptateur audio. Le tout pour une centaine de dollars américains.

Ne manque que le câble HDMI et d’une source vidéo; dans mon cas, je l’ai connecté à un lecteur Fire TV Cube qui me donne accès aux chaînes de diffusion en continu comme Netflix et Prime Video.

En plus de la connexion HDMI, cet appareil sans nom dispose d’entrées USB compatibles avec des téléphones intelligents Android ou iOS ou des clés USB.

Bruyant et conception basique

Premiers constats, la ventilation de refroidissement reste assez bruyante (45 dB sans autre source sonore) et les ajustements manuels de l’objectif (mise au point et distorsion trapézoïdale) très basiques. Un support à vis permet d’ajuster la hauteur.

À défaut de pointer le mini-projecteur vis-à-vis le milieu de l’image projetée, le haut ou le bas de l’image sera légèrement flouté et non parfaitement rectangulaire.

En vidéo, on remarque à l’occasion des défauts dans l’image dus à un taux de rafraîchissement ou à un traitement processeur aux limites de ses capacités.

J’accorde cependant un bon point au choix d’une lampe DEL qui devrait assurer une bonne longévité. Cela dit, aucune mention sur comment la remplacer le cas échéant. Quant à la puissance de la lampe DEL, il faut attendre le début de la soirée pour projeter son divertissement favori ou assombrir la pièce.

En voyage, pourquoi pas ?

Cela dit, lors d’un court voyage en Europe, j’ai bien aimé pouvoir diffuser mes films et séries télé sur le mur blanc de l’appartement; le mini-projecteur et le Fire TV Cube étant tous deux très compacts pour se glisser dans ma valise et compatibles 110 - 240 volts. Voilà une utilisation que je compte répéter à l’avenir et que l’on peut également recréer avec un lecteur Roku, un Apple TV ou Google Chromecast.

2 mètres en diagonale

Si aucun mur blanc n’est disponible, on trouve sur le marché pour quelques dizaines de dollars des toiles-écrans que l’on peut accrocher.

Autre utilisation possible, celle d’offrir à ses enfants un cinéma maison très économique, lesquels ne rechigneront pas devant le bruit ni les défauts d’image qui, ne l’oublions pas, fera plus de 2 mètres en diagonale à près de 2,5 mètres de distance.