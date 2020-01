«On doit essayer de comprendre ce qui se passe» –Tomas Tatar

Le Canadien a encaissé un septième revers de suite. Six d’entre eux l’ont été par la différence d’un but. D’ailleurs, le Tricolore domine le circuit avec 10 revers par cet écart.

« On dirait qu’on fait des erreurs comme ça tous les soirs. C’est difficile de gagner de cette façon. On doit essayer de comprendre ce qui se passe. On ne peut pas perdre comme ça, on menait par un but, ça ne peut pas arriver. »

– Tomas Tatar

À son deuxième départ de la saison, Charlie Lindgren a repoussé 26 tirs.

« Nous menions 2 à 1 après deux périodes et on a laissé la victoire nous filer entre les doigts. Il n’y a rien de pire au monde que de perdre, mais je ne sens pas d’énergie négative dans ce vestiaire. Tout le monde reste positif. Nous sommes déçus du résultat, mais il faut aller de l’avant. »

– Charlie Lindgren

Le Canadien a subi un troisième revers face aux Red Wings. Pour Max Domi, l’identité de l’adversaire devant qui l’équipe s’incline importe peu.

« Une défaite, c’est une défaite. Évidemment, c’est un match que nous aurions dû gagner. Il y en a eu plusieurs comme ça dernièrement. On doit trouver une façon de donner le coup de grâce. »

– Max Domi

À compter de la deuxième période, Nick Suzuki et Max Domi ont été jumelés à Ilya Kovalchuk.

« Il y a quelques années, j’admirais ses feintes et la façon dont il jouait. C’est vraiment spécial de me retrouver au sein du même trio. Espérons que, si nous demeurons ensemble, nous serons en mesure de contribuer davantage. »

– Nick Suzuki