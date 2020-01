Quand les incendies en Australie créent leur propre phénomène météo, les «orages de feu»

Les feux de forêt en Australie sont si intenses (leur fumée a été repérée au Chili, à 12 000 km de là) qu’ils génèrent leurs propres phénomènes météorologiques, les « orages de feu » aux éclairs dévastateurs.

Comment ces « orages de feu » se produisent-ils?

Presque sans pluie et difficilement prévisibles: les scientifiques essaient toujours de comprendre l’origine de ces « orages de feu ».

La météo et le sol jouent un rôle tout comme les caractéristiques du feu en lui-même.

Mais les principes de base sont toujours les mêmes: les grands incendies provoquent une chaleur extrême et un grand panache de fumée qui, en s’élevant dans le ciel, interagit avec l’humidité de l’air pour former un nuage.

« Dans des conditions appropriées, le nuage peut passer plus vite dans la basse stratosphère », explique le bureau météorologique australien.

« Les chocs des particules de glace situées dans les parties supérieures très froides de ces nuages provoquent une accumulation de charge électrique, qui est libérée par des éclairs géants. Après avoir produit, un orage de feu, ce nuage, est appelé de “pyrocumulonimbus” ».

Pourquoi sont-ils dangereux?

Ces orages ont tendance à être accompagnés de très peu de pluie de sorte quand la foudre frappe le sol, très sec, cela génère de nouveaux incendies dans les environs.

Lors du « samedi noir » dans l’État de Victoria en 2009, les éclairs ont provoqué de nouveaux incendies jusqu’à 100 kilomètres plus loin que l’incendie d’origine.

Le danger ne s’arrête malheureusement pas là.

Les incendies peuvent aussi projeter des braises jusqu’à 30 kilomètres au-delà de l’endroit où l’orage s’est produit. Et les nuages peuvent aussi produire de puissants courants ascendants et des « rafales descendantes » générant des vents extrêmement violents pouvant attiser les flammes existantes. Ils peuvent même créer des tornades de feu.

« Les orages de feu sont les manifestations les plus dangereuses et les plus imprévisibles d’un incendie de forêt et il est impossible d’y mettre fin ou de les contrôler », déclare Rachel Badlan, chercheuse à l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud.

Peut-on les prévoir?

Les experts disent que ces phénomènes sont incroyablement difficiles à anticiper parce que les incendies eux-mêmes sont difficiles à prévoir.

« La prévision de la composante météorologique sera éventuellement possible des jours à l’avance, mais prévoir les conditions favorables aux incendies demeurera un défi important pendant un certain temps », estime le Bureau de météorologie australien.

Des chercheurs basés à Canberra estiment que ce qu’on appelle la partie « enflammée profonde » (soit la profondeur du feu actif) est essentielle pour comprendre quand les orages de feux se produisent, et étudient donc les facteurs influençant cette profondeur.

Quelle est leur fréquence ?

Entre 2001 et 2016, 56 orages de ce genre ont été enregistrés en Australie. Ce phénomène a également été observé aux États-Unis, au Canada, en Russie et en Mongolie - principalement dans des zones forestières.

Mais certains signes montrent qu’ils deviennent plus fréquents. Au cours d’une période de six semaines en 2019, au moins 18 pyrocumulonimbus se sont formés dans le seul État de Victoria, dans le sud-est de l’Australie.

Les experts pensent également que le changement climatique amplifie les conditions nécessaires à la formation de ces orages de feu.

Les chercheurs prédisent que d’ici 2060, il pourrait y avoir une forte augmentation des conditions pouvant générer ce type d’orages et que ceux-ci pourraient commencer à se produire dès le printemps ainsi qu’en été.