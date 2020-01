Saguenay s’attaque aux pêcheurs illégaux

Les autorités de Saguenay sont passées de la parole aux actes mardi matin, alors que des employés municipaux sont débarqués sur les glaces de la Baie des Ha! Ha! dans l'arrondissement de La Baie.

Des avis ont été remis aux amateurs de pêche blanche qui avaient déjà installé des cabanes, alors qu'aucune autorisation n'a encore été donnée.

Ces pêcheurs ont 24 heures pour retirer leur équipement, sinon ils seront mis à l'amende et la Ville procèdera à leurs frais.

«Si on m'oblige à la sortir, je vais la sortir. Je suis tanné d'entendre tous ces charabias-là. On va se conformer et c'est tout», a affirmé Ronald Gauthier, un pêcheur rencontré sur place.

«La sécurité, c'est sûr que c'est avant tout! Ici, il n'a pas l'air d'y avoir beaucoup de danger, mais ce n'est pas moi qui fais les lois», a ajouté un autre adepte.

Seuls les abris temporaires sont autorisés, c'est-à-dire les abris que l'on peut déplacer manuellement. Et les pêcheurs doivent obligatoirement retirer leur équipement à la fin de chaque journée. Bref, rien ne doit être laissé sans surveillance sur les glaces, tant que les sites ne sont pas officiellement ouverts.

Saguenay a décidé d'appliquer à la lettre son règlement pour éviter de revivre le scénario de la semaine dernière où quatre cabanes sont parties à la dérive dans les eaux de la Baie des Ha! Ha!

Tous les pêcheurs sont unanimes: ils espèrent que Dame Nature leur apportera du temps froid.

L'embarquement des cabanes ne sera permis seulement lorsque le minimum de 12 pouces de glace sera atteint.