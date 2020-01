Shakira stressée par l'imminence du Super Bowl

Shakira est très stressée à l'idée de jouer à la mi-temps du Super Bowl le mois prochain mais elle promet que sa prestation vaudra le détour.

La chanteuse a montré à ses fans les coulisses de ses répétitions, et elle assure que tout se met en place pour une performance mémorable. «Vous allez me voir dans toute ma splendeur, ce qui veut dire... super stressée», a-t-elle plaisanté lors d'un épisode de l'émission américaine 60 Minutes.

Les détails exacts de la scénographie restent évidemment «top secret», mais elle a tout de même révélé qu'elle puiserait dans ses racines, la ville de Barranquilla, en Colombie.

«Je pense que le message de ma performance sera ''Je suis une femme, une latina, ce n'était pas facile pour moi d'arriver là où j'en suis. Et être au Super Bowl est la preuve que tout est possible. Que les rêves d'une petite fille de Barranquilla, en Colombie, étaient là, et que maintenant je suis là, à donner tout ce que je peux". Je sais que c'était sur ma liste de choses à faire», a-t-elle dévoilé.

Jennifer Lopez, qui partagera la scène avec la chanteuse, a aussi teasé ses fans, leur annonçant qu'ils pouvaient s'attendre à des invités spéciaux. Le Super Bowl aura lieu le 2 février 2020 à Miami.